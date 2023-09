zondag 24 september 2023 om 18:01

Mathieu van der Poel na Test Event in Parijs: “Zal volgend jaar meer wedstrijden op de MTB moeten rijden”

Mathieu van der Poel kwam zaterdag niet verder dan een 28ste plaats op het Cross Country Test Event in Parijs. Op het parcours waar hij volgend jaar een gooi wil doen naar olympisch goud leerde hij echter wel een hoop. Dat vertelde hij na afloop aan het Algemeen Dagblad.

“Ik heb me wel vermaakt, maar het werd me wel duidelijk dat ik geen interval heb gedaan de laatste tijd”, aldus MVDP, die vanwege een slechte MTB-ranking vanaf plek 43 startte. Hij was daarmee de allerlaatste vertrekker. “Ik ben niet supersnel gestart, omdat ik mezelf niet wilde opblazen. Na een inhaalrace moest ik wel weer een paar tandjes terugschakelen. Mijn conditie is na een lang seizoen niet meer zo goed en op de mountainbike kun je dat niet verbergen.”

Toch is hij blij dat hij naar Parijs is gegaan. “Dat ik het parkoers heb gezien. Ik weet ook dat ik volgend jaar echt wedstrijden op de mountainbike zal moeten rijden voor een betere startplek. Anders ga ik volgend jaar niet winnen. Ik wilde er sowieso al twee rijden na het voorjaar. Maar daar zullen er nog wel een paar bij moeten. We gaan de komende weken puzzelen.’’