Wereldbeker Dublin kan modderfestijn worden blijkt uit eerste foto’s parcours

Deze zondag staat met de Wereldbeker Dublin een nieuwe cross op de kalender. Wat voor parcours kunnen we verwachten in Ierland? De eerste foto’s van het parcours laten zien dat het rondje vooral gras, een klein beetje hoogteverschil en mogelijk veel modder zal bevatten.

De door Cyclocross Social gedeelde foto’s laten zien dat er nu al behoorlijk wat modder op het parcours ligt. De komende dagen zou het bovendien nog gaan regen in de Ierse hoofdstad, wat voor nog meer blubber zou kunnen zorgen. Later in de week valt er echter geen tot weinig neerslag, waardoor het er zondag wellicht weer wat droger bij ligt.

Mathieu van der Poel staat zondag niet aan het vertrek, hij kiest voor een trainingsstage in Spanje. Tom Pidcock en Wout van Aert zullen wel van de partij zijn. Bij de vrouwen kunnen we onder anderen Puck Pieterse en klassementsleidster Fem van Empel verwachten.

The worldcup is heading to Dublin next weekend. Here is a first look at the course! The course mainly contains grass, and has some minor elevation. We dont need a lot of rain for this to become a mudfest pic.twitter.com/kRe4nGtpCH

