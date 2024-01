dinsdag 16 januari 2024 om 08:26

Wereldbeker Benidorm: Wout van Aert (die zijn crosswinter afsluit) en Eli Iserbyt leiden Belgische selectie

De Belgische selectie voor de Wereldbeker Benidorm (21 januari) is bekend. Wout van Aert, die na tweeënhalve week trainen terugkeert in competitie, voert de mannenploeg aan. Ook Wereldbeker-leider en kersvers Belgisch kampioen Eli Iserbyt reist af naar Spanje. Bij de vrouwen is onder meer Sanne Cant van de partij.

Van Aert kwam voor het laatst in actie in de X2O Trofee Koksijde, op 4 januari. Hij eindigde daar als derde, achter Pim Ronhaar en winnaar Mathieu van der Poel. De rentree van Van Aert zal overigens van korte duur zijn: de Wereldbeker Benidorm wordt de laatste cross van zijn seizoen. In Spanje zal hij ook nog eenmaal Van der Poel treffen.

Naast Van Aert, zijn onder meer Joran Wyseure, Thibau Nys, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt erbij voor België in Benidorm. Die laatste, Iserbyt, is uitstekend op dreef. Hij pakte afgelopen zondag zijn eerste Belgische titel bij de profs en won daags nadien ook nog de cross van Otegem. In de Wereldbeker verdedigt hij een voorsprong van 25 punten op Joris Nieuwenhuis, die het voorbije weekend Nederlands kampioen werd.

Belgische selectie Wereldbeker Benidorm (21 januari)

Elite mannen

Jens Adams

Thijs Aerts

Eli Iserbyt

Lander Loockx

Witse Meeussen

Thibau Nys

Laurens Sweeck

Wout van Aert

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Joran Wyseure

Elite vrouwen

Lotte Baele

Julie Brouwers

Sanne Cant

Alicia Franck

Fleur Moors

Marion Norbert Riberolle

Jinse Peeters

Laura Verdonschot

Belofte mannen

Aaron Dockx

Ward Huybs

Yorben Lauryssen

Jente Michels

Victor Van De Putte

Emiel Verstrynge

Junior mannen

Senn Bossaerts

Keano Geens

Fabian Maes

Jasper Schoofs

Arthur Van Den Boer

Mats Vanden Eynde

Junior vrouwen

Alexe De Raedemaeker

Shanyl De Schoesitter

Sanne Laurijssen

Ilken Seynave