Wellicht sleutelbeenbreuk en opnieuw geen WK voor Thibau Nys

Baaldag voor Thibau Nys tijdens het BK veldrijden voor beloften. Hij zat al niet goed in de wedstrijd en kwam dan ook nog eens zwaar ten val op zijn schouder. Er is vrees voor een nieuwe sleutelbeenbreuk. “Het WK? Dat is over. Daar gaan we niet meer naartoe”, reageerde hij ontgoocheld.

Na drie opeenvolgende zeges was Nys junior een van de absolute topfavorieten voor het beloften-BK. Maar de 19-jarige belofte zat nooit echt in de koers. “Tot ik er dan toch een beetje doorkwam”, vertelde hij voor de camera van Sporza. “Maar toen liep het fout. Ik ging over kop en kwam op mijn schouder terecht.”

“De zandcrossen zijn al heel het seizoen een ramp”, zuchtte hij in een eerste reactie. “Vandaag dus ook. Ik wou een bocht iets beter aansnijden, maar ik vloog over mijn stuur. Ik klapte volledig dicht en had veel pijn aan mijn rug, maar voelde meteen ook wat het was aan mijn schouder.” “Ik ga nu naar het ziekenhuis, maar had al contact met dokter Toon Claes (van het ziekenhuis van Herentals, red.). Het is waarschijnlijk weer een sleutelbeenbreuk. Het WK wordt onmogelijk. Dat is over, daar gaan we niet naartoe”, vertelde hij nog voor hij de wagen instapte. Nys brak eerder dit seizoen ook al zijn sleutelbeen in het Amerikaanse Waterloo. Er zit nog een plaatje van toen in zijn schouder.