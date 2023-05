Wellens ‘viert’ 32ste verjaardag met nieuwe operatie aan sleutelbeen, Tour in gevaar?

Tim Wellens zal zijn 32ste verjaardag niet snel vergeten. De renner van UAE Emirates vierde zijn verjaardag namelijk in… een ziekenhuis. Wellens werd woensdag nog een keer geopereerd aan zijn sleutelbeen. De operatie is succesvol verlopen, maar deelname aan de Tour de France is nu hoogst onzeker.

De Belg brak goed zes weken geleden zijn sleutelbeen bij een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Eind april liet Wellens weten dat hij weer voluit kon trainen, maar hij is nu toch – om onduidelijke redenen – weer onder het mes gegaan. En dat op zijn 32ste verjaardag.

“Dank voor alle verjaardagswensen. Ik heb nog nooit zo’n speciale verjaardag meegemaakt, al was het zeker niet de leukste verjaardag. Nieuwe operatie, zelfde sleutelbeen. Alles verliep naar wens.”

Geen Tour de France?

Het is momenteel nog onduidelijk of Wellens nu weer een korte rustperiode moet inlassen en vertraging oploopt in zijn herstel. De ervaren coureur hoopt in de zomer deel uit te maken van de Tourselectie van UAE Emirates, maar volgens Het Nieuwsblad kan Wellens nu een kruis maken over zijn Tourplannen.

Wellens klonk enkele weken geleden nog zeer optimistisch. “Van half mei tot begin juni trek ik met de ploeg op hoogtestage naar de Sierra Nevada. Aansluitend rijd ik de Ronde van Zwitserland. Het doel is om de Tourselectie te halen”, liet hij eind april weten.

