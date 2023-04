Wellens kan weer voluit trainen na sleutelbeenbreuk: “Wel een beetje onderschat”

Tim Wellens is vrijwel volledig hersteld van een viervoudige breuk in zijn sleutelbeen, opgelopen bij een zware valpartij in de Ronde van Vlaanderen. De renner van UAE Emirates kan inmiddels weer voluit trainen en mikt op een rentree in de Ronde van Zwitserland (11-18 juni).

In gesprek met Het Laatste Nieuws blikt Wellens terug op de voorbije weken. “De eerste dagen na de val waren niet zo leuk. Lastig en bijzonder pijnlijk. Het was mijn eerste breuk ooit en ik ging er wat licht over. Ik heb het op dat vlak een beetje onderschat.” De Belg kon pas na vijftien dagen voor het eerst weer op de rollen fietsen. “Sommige renners breken hun sleutelbeen en zitten na een dag of drie opnieuw in het zadel. Maar daar was ik niet toe in staat.”

“Zelfs toen ik weer aan mobiliseren toekwam, was het niet aangenaam omdat ik bang was om iets verkeerd te doen.” Inmiddels werkt de 31-jarige coureur weer (redelijk) pijnvrij zijn trainingen af. “Het ergste is achter de rug, al voel ik het nog wel. Als ik over kasseien dokker, steun ik wat meer op mijn rechter- dan op mijn linkerhand om dáár niet teveel schokken te moeten opvangen. Ik ga ook nog regelmatig naar de kinesist.”

Wellens kijkt nu dus weer vooruit en hoopt in de zomer deel uit te maken van de Tour de France-selectie. “Van half mei tot begin juni trek ik met de ploeg op hoogtestage naar de Sierra Nevada. Aansluitend rijd ik de Ronde van Zwitserland. Het doel is om de Tourselectie te halen.”

Filip Maciejuk

Wellens neemt Filip Maciejuk, de aanstichter van de grote valpartij in de Ronde van Vlaanderen, overigens niks meer kwalijk. “Op sociale media is hij na het incident hard aangepakt, zijn naam werd door het slijk gehaald. Tuurlijk had die jongen dat niet moeten doen. Maar er was geen kwaad opzet mee gemoeid. Daags nadien stuurde hij me een heel vriendelijk bericht. Dat volstaat voor mij. Ik zal hem zeker niet boos aankijken als ik hem tegenkom.”