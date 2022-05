Welke renners passen binnen de zoektocht van Alpecin-Deceuninck?

Een week geleden kondigden de broers Philip en Christoph Roodhooft aan dat ze met hun ploeg Alpecin-Fenix een WorldTour-licentie voor de jaren 2023, 2024 en 2025 hebben aangevraagd. Nieuwe naamsponsor Deceuninck en ook Alpecin krikken het budget op en daarmee gaan de broers Roodhooft de transfermarkt op. WielerFlits geeft vier opties voor de drie voornaamste versterkingen die nodig zijn. Al deze renners hebben een aflopend contract.

Hoewel de UCI de status van Alpecin-Deceuninck (zoals de ploeg vanaf 1 juli zal heten) officieel nog moet goedkeuren aan het einde van het jaar, is dat niet meer dan een formaliteit. De laatste twee jaar was de Belgische ploeg het beste ProTeam ter wereld en zodoende krijgt ze startrecht in alle WorldTour-wedstrijden. WorldTeams daarentegen hebben startplicht in al die koersen, een wezenlijk verschil. Alpecin-Fenix is gespecialiseerd in klassiekers en eendagskoersen, maar in de WorldTour zullen ze een breder spectrum in de ploeg moeten bouwen. Het verhoogde budget moet voor een kwaliteitsinjectie zorgen.

“Dat is de bedoeling, ja”, vertelde Philip Roodhooft dit weekend aan dit medium. “We willen ons vooral versterken in onze kern voor de klassiekers. Echte klassementsrenners hebben we momenteel niet op onze longlist staan, maar er staan bijvoorbeeld ook jongens op ons lijstje die ons toelaten mee te doen op terreinen waar we nu helemaal niet meedoen. Dan heb ik het over jongens die bergop kunnen, maar geen klassementsrenners zijn. Die in Luik-Bastenaken-Luik of in Lombardije kunnen scoren. Of zelfs in een bergrit in een grote ronde.” Daar plaatsen we nog een sprinter bij, gezien het vertrek van Tim Merlier naar Quick-Step.

Opties voor een klassiekerspecialist

Never change a winning team. Met Mathieu van der Poel en sterke sprinter Jasper Philipsen scoort Alpecin-Fenix de laatste jaren steevast in de monumenten en eendagsklassiekers. Dries De Bondt, Gianni Vermeersch en Xandro Meurisse deden de laatste jaren ook hun duit in het zakje, net als de vertrekkende Merlier. Met mannen als Silvan Dillier, Michael Gogl, Guillaume Van Keirsbulck en Julien Vermote werd er de laatste seizoenen al geïnvesteerd in een sterkere kern. Door de stap naar de WorldTour is meer sterkte in de breedte gewenst.

1. Zdeněk Štybar (Quick-Step Alpha Vinyl)

Hoewel Zdeněk Štybar nog voor het aflopen van zijn huidige contract bij Quick-Step Alpha Vinyl zijn 37steverjaardag viert, is de ervaren Tsjech nog niet versleten. In 2021 werd hij nog zevende op het WK in Leuven, maar dit jaar vlotte het een stuk minder. Mede daarom kan Patrick Lefevere weleens beslissen om Štybar uit te zwaaien en diens salaris investeren in een nieuwe voorjaarsimpuls. De drievoudig wereldkampioen veldrijden is al jaren een van de vaste trainingspartners van Van der Poel en met zijn ervaring past Štybar in het zoekprofiel van Alpecin-Fenix. Hij won in 2019 nog Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank Classic.

2. Dries Van Gestel (TotalEnergies)

Om de ploeg sterker te maken in de breedte, zou de Belgische ploeg ook een renner kunnen zoeken die complementair is aan Van der Poel dan wel Philipsen: een aanvaller die sterk genoeg is om in de finale een forcing te bewerkstelligen. In dat geval is Dries Van Gestel een zeer interessante optie. De 27-jarige Belg reed de voorbije drie seizoenen in dienst bij TotalEnergies. Maar met onder meer Anthony Turgis, Niki Terpstra (die beiden ook over een aflopend contract beschikken) en sinds dit jaar ook Peter Sagan, heeft Van Gestel weinig bewegingsruimte in zijn ploeg. Toch werd hij dit jaar knap derde in Gent-Wevelgem.

3. Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers)

Het palmares van Štybar is stukken langer dan die van Jhonatan Narváez. Maar een investering in de 25-jarige Ecuadoraan is wel een stuk toekomstbestendiger dan die in de Tsjech. Ook tussen hem en Van der Poel zit een haakje. De jongeling werd in het Openingsweekend van 2021 verliefd op kasseien, vertelde hij onlangs in een portret op WielerFlits. In Kuurne-Brussel-Kuurne trok hij samen met MVDP op pad. Die laatste was onder de indruk van Narváez, die daarna goede prestaties in kasseienkoersen en Strade Bianche bleef opstapelen. Het is wachten op zijn grote doorbraak en bij Alpecin-Deceuninck zou hij die kans weleens sneller kunnen krijgen dan bij zijn huidge ploeg, INEOS Grenadiers.

4. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise)

De eerste keer dat Rune Herregodts van zich liet spreken, was tijdens de Dorpenomloop van Rucphen in 2018. Samen met Mikkel Bjerg – die toen als een van de allergrootste talenten ter wereld werd beschouwd – reed hij de gehele dag met een geringe voorsprong voor het peloton uit, maar ze mochten wel strijden om winst. De laatste jaren schreef hij met indrukwekkende solo’s ook Parijs-Tours U23, de Ronde van Drenthe en de eerste rit in de Ruta del Sol 2022 op zijn naam. De 23-jarige Belg is een erkende hardrijder die tussen de lijnen door steeds beter voor de dag komt in eendagsklassiekers. En laat de broers Roodhooft daar nu net een neusje voor hebben.

We twijfelden overigens tussen Herregodts en Heinrich Haussler (Bahrain Victorious). Die laatste crosst graag in de winter, kan met zijn snelheid en ervaring een sprint aantrekken en hij komt goed voor de dag in de voorjaarsklassiekers. Veelzijdig, maar wel op leeftijd (38).

Opties voor een klimmerstype

Een WorldTour-licentie geldt voor drie jaar en in die drie jaar kunnen teams punten verzamelen om na de eindbalans in 2025 opnieuw een WorldTour-licentie te bemachtigen. “De grootste aanpassing zal zijn dat we een aantal wedstrijden die we nu niét rijden, dan wel moéten rijden”, legt Roodhooft uit. “Anderzijds hadden we de voorbije jaren bepaalde wedstrijden op onze kalender staan om punten te pakken om die ProTeam-ranking te winnen. Daar zal in gesnoeid worden.” In de plaats daarvan zal Alpecin-Deceuninck nu ook moeten scoren in klimklassiekers en de WorldTour-rittenkoersen van een week. Behoudens Jay Vine en Robert Stannard, hebben ze zo’n renner of talent nu zelfs helemaal niet.

1. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

“Dan heb ik het over jongens die bergop kunnen, maar geen klassementsrenners zijn. Die in Luik-Bastenaken-Luik of in Lombardije kunnen scoren. Of zelfs in een bergrit in een grote ronde”, zei Roodhooft. En als het even kan, zou een Belg leuk zijn. Iemand die volledig in dat straatje past, is Dylan Teuns. Hij won afgelopen voorjaar de Waalse Pijl en ook in de Vlaamse Ardennen komt de 30-jarige puncheur tot zijn recht. Met onder meer twee ritzeges in de Tour de France en meerdere korte resultaten in WorldTour-rittenkoersen is Teuns misschien zelfs wel de ideale aanwinst. Maar de concurrentie én het prijskaartje zullen groot zijn.

2. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Afgelopen weekend gaf Tom Dumoulin gedesillusioneerd op in de Giro d’Italia. De klassementsrenner die hij sinds 2017 is in de grote rondes, lijkt de laatste jaren verleden tijd. Maar tijdens de olympische tijdrit in Tokio liet de 31-jarige Nederlander wel degelijk zien nog altijd over wereldklasse te beschikken. Dumoulin moet nog altijd in staat zijn om bergritten in grote rondes te winnen en met zijn capaciteiten zou hij ook ver kunnen komen in klimklassiekers. Met zijn tijdrit kan de Limburger bovendien ook meedoen voor ritzeges in rittenkoersen van een week. Dumoulin en Van der Poel komen daarnaast goed overeen.

3. Tim Wellens (Lotto Soudal)

Na meer dan tien jaar in dienst van Lotto Soudal lijkt er een einde te komen aan het huwelijk tussen de Belgische ploeg en uithangbord Tim Wellens. De 31-jarige Belg zou zijn carrière nog eens een impuls willen geven en dat zou zo maar bij Alpecin-Fenix kunnen zijn. Met meerdere ritzeges in de Giro d’Italia en de Vuelta a España op zak, heeft Wellens zich reeds bewezen als rittenkaper. In de klassiekers zou hij ook zijn partij kunnen meeblazen binnen deze ploeg, zowel in Vlaanderen als in de Ardennen. De Belg reed in het verleden ook al eens twee keer top-5 in de Ronde van Lombardije. Toch zal ook Wellens goed in de markt liggen.

4. Samuele Battistella (Astana Qazaqstan)

Wanneer de broers Roodhooft voor een klimmerstype ook liever geld investeren in een jong talent, dan zou Samuele Battistella een goede optie zijn. De intussen 23-jarige Italiaan werd in 2019 wereldkampioen bij de beloften, maar bij de profs maakte hij qua teams tot dusver steeds ongelukkige keuzes. Hij werd in 2020 prof bij Dimension Data for Qhubeka. Daar vertrok hij na één seizoen wegens betalingsproblemen en datzelfde ondervindt hij nu bij Astana Qazaqstan. Desondanks ontwikkelt hij zich gestaag en zijn Battistella’s resultaten steeds beter. Het zou niet de eerste Italiaan in de selectie van de Belgische formatie zijn.

Opties voor een sprinter

Ondanks dat Roodhooft het niet meegeeft in ons interview, zal zijn team ook een nieuwe sprinter welkom willen heten. Door het vertrek van Merlier rust die druk volledig op de schouders van Jasper Philipsen. Uiteraard, de Belgische ploeg heeft ook Jakub Mareczko nog in de gelederen. Maar de Italiaan met Poolse roots geeft amper thuis in grote wedstrijden. Een wat meer gestoffeerde sprinter zal daarom zeer gewenst zijn om zeges te boeken.

1. Max Walscheid (Cofidis)

Laten we niet vergeten dat hoofdsponsor Alpecin een Duits merk en daarnaast rijdt het team op Canyon, eveneens van Duitse makelaardij. Wat dat betreft is de boomlange Max Walscheid een te overwegen keuze. Bij Giant-Alpecin leek hij uit te groeien tot een goede sprinter, maar vooral bij Dimension Data for Qhubeka werkte hij zich vooral op tot een sterke tijdrijder. Afgelopen winter tekende dan voor één jaar bij Cofidis, waar hij zich ontpopt heeft tot een notoire puntenpakker dánkzij zijn sprint. De sterke Walscheid won onder meer de GP de Denain en hij werd tweede in Nokere Koerse achter Tim Merlier.

2. Cees Bol (Team DSM)

Team DSM werkt de laatste jaren met verschillende kernen. In de sprintgroep geldt Cees Bol als een van de afmakers, maar hij kent in 2022 tot op heden niet zijn beste jaar. De 26-jarige Noord-Hollander heeft echter al wel onder meer Nokere Koerse en ritten in Parijs-Nice en de intussen verdwenen Tour of California op zijn palmares staan. Bol geldt niet per se als een pure sprinter en hij zou juist goed bij Alpecin-Deceuninck passen vanwege het klassieke karakter dat deze ploeg heeft. Daarnaast is het een publiek geheim dat de Nederlander een voorliefde voor klassiekers heeft en zichzelf daar liever etaleert dan in massasprints.

3. David Dekker (Jumbo-Visma)

Naast onder meer Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen en Cees Bol, komen er nog meer snelle mannen uit Nederland die zouden passen bij Alpecin-Deceuninck. Dan denken we aan David Dekker, de 24-jarige zoon van voormalig klassiekerspecialist Erik. Dekker junior is leunt echter meer tegen een sprinter aan, al kan hij ook in eendagskoers met een Vlaams profiel prima uit de voeten. Al meteen in zijn eerste profkoers voor zijn huidige ploeg Jumbo-Visma, pakte hij in de UAE Tour 2021 het puntentrui mee naar huis. Dit jaar had hij het aanvankelijk lastig, maar in de Ronde van Hongarije sprintte hij weer enigszins mee op niveau.

4. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

Een sprinter van het kaliber Tim Merlier terughalen lijkt onhaalbaar voor de broers Roodhooft. Dan denken we toch al snel aan Mark Cavendish en Fernando Gaviria, maar zij zullen een behoorlijk prijskaartje om hun nek hebben hangen. De concurrentie zal bovendien groot zijn voor beide handtekeningen. Omdat we ook nog maar weer eens denken aan de Duitse invloeden binnen de ploeg, zou Alpecin-Deceuninck haar vizier ook kunnen richten op Phil Bauhaus. De 27-jarige Duitser is een pure sprinter met reeds achttien zeges op zijn palmares. Bij Bahrain Victorious klaagt hij vaker over te weinig ondersteuning. Die zou hij bij de Belgische ploeg met bijvoorbeeld Jonas Rickaert wel vinden.