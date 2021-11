Weinig wijzigingen in UCI-veldritranking, Iserbyt en Brand behouden hun koppositie

De veldritten van afgelopen weekend hebben voor weinig veranderingen gezorgd in de top van de UCI-veldritranking. Eli Iserbyt, die met een 100% score terugkeerde uit Merksplas en Koksijde, en Lucinda Brand bleven aan de leiding.

In de top-8 bij de heren wisselden alleen Quinten Hermans, de nieuwe nummer drie, en Europees kampioen Lars van der Haar, nu vierde, van plaats. Hermans behaalde afgelopen weekend een pak punten door een tweede plek in Merksplas en een vierde in Koksijde. Van der Haar eindigde in beide crossen vijfde. Net buiten de top-10 maakte Kerry Werner een mooie sprong na goede prestaties in twee C2-crossen in North Carolina. De Amerikaanse veldrijder staat nu dertiende.

Bij de vrouwen bleef de volgorde van de top-8 dezelfde als een week geleden, met Europees en wereldkampioen Lucinda Brand bovenaan. Shirin van Anrooij drong na haar vierde plaats in de Duinencross van Koksijde de top-10 binnen en staat nu negende. Ook Nederlands kampioen Ceylin del Carmen Alvarado staat nu bij de beste tien na haar vijfde plaatsen in Merksplas en Koksijde. Hélène Clauzel en Marianne Vos vallen op de nieuwe stand buiten de top-10.

UCI-veldritranking mannen (na update 23 november 2021)

1. Eli Iserbyt – 1946 punten

2. Toon Aerts – 1596 punten

3. Quinten Hermans – 1420 punten

4. Lars van der Haar – 1392 punten

5. Michael Vanthourenhout – 1145 punten

6. Laurens Sweeck – 1047 punten

7. Vincent Baestaens – 805 punten

8. Daan Soete – 722 punten

9. Corné van Kessel – 719 punten

10. Ryan Kamp – 666 punten

21. Mathieu van der Poel – 400 punten

30. Wout van Aert – 360 punten

37. Tom Pidcock – 280 punten

UCI-veldritranking vrouwen (na update 23 november 2021)

1. Lucinda Brand – 1910 punten

2. Denise Betsema – 1775 punten

3. Annemarie Worst – 1254 punten

4. Clara Honsinger – 1056 punten

5. Puck Pieterse – 987 punten

6. Yara Kastelijn – 973 punten

7. Blanka Kata Vas – 860 punten

8. Fem van Empel – 814 punten

9. Shirin van Anrooij – 773 punten

10. Ceylin del Carmen Alvarado – 724 punten

18. Sanne Cant – 544 punten