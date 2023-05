Weinig schade voor Primoz Roglic na valpartij: “Had slechter kunnen aflopen”

Primož Roglič heeft weinig schade overgehouden aan zijn valpartij op zeven kilometer van de finish in de vijfde rit van de Giro d’Italia. De kopman van Jumbo-Visma schoof onderuit op het natte wegdek en moest achtervolgen, maar finishte uiteindelijk in de voorste groep. “It’s all good, huh“, vertelde hij tegen Cycling Pro Net.

“Het had slechter kunnen aflopen. De jongens deden geweldig werk door mij snel terug te brengen. Daarna had ik wel super veel geluk bij die tweede valpartij”, doelt Roglič op de valpartij waarbij Remco Evenepoel betrokken was ongeveer twee kilometer van de meet. “Want ik werd geraakt aan mijn been door iemand die viel, maar ik ben blij om hier aan de finish te zijn nu.”

Eerder in de rit kwam wereldkampioen Evenepoel ook al ten val toen een loslopende hond het peloton inliep. “Ik vroeg hem hoe het ging en hij zei dat het goed was. Gelukkig maar”, zegt Roglič met medeleven voor zijn Belgische concurrent om de eindzege.

Ploegleider Marc Reef zag de valpartij van Roglič gebeuren op het tv-scherm in de volgwagen. “Hij kreeg de fiets van Koen Bouwman en werd meteen teruggebracht. Alles is goed gegaan”, blikt hij terug bij Eurosport. “Daarna werd overal gevallen en toen waren er breuken in het peloton. We moeten afwachten wat daarmee gedaan wordt door de jury, maar het was in de laatste drie kilometer.”

Ook donderdag wacht een gevaarlijke rit door nattigheid. “We weten dat deze Italiaanse wegen in de regen heel glad zijn. Het is belangrijk om geconcentreerd te zijn en Primož veilig te houden. Dat is het hoofddoel, ook voor morgen”, aldus Reef.

🚴🇮🇹 | Oei, een valpartij in het peloton. Vlak voordat we weer compleet zijn. Gaan we tijdverschillen krijgen? #Giro ⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/PeYuddHra2 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023