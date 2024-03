maandag 25 maart 2024 om 10:02

Weinig schade bij Wout van Aert na val in E3: “Zijn conditie zal nu alleen maar crescendo gaan”

Het gaat de goede kant op met Wout van Aert. De Belg kwam vrijdag tijdens de E3 Saxo Classic – op de kasseien van de Paterberg – ten val en klaagde na afloop over pijn aan zijn elleboog en heup. De schade valt al bij al nog mee, zo laat ploegleider Maarten Wynants weten aan Het Laatste Nieuws.

Van Aert maakte zich vlak na de finish van de E3 Saxo Classic nog wel lichte zorgen over zijn fysieke gesteldheid. “Ik wilde nog de kasseien opspringen, vanuit het gootje, om wat posities te winnen, maar ik bleef achter het randje hangen”, verklaart hij zijn crash. “Ik heb nu pijn aan de elleboog en heup, mijn rechterkant is ook best stijf. Dat moet ik laten nakijken. Ik heb nu wat pijn, maar dat komt vlak na een inspanning wel vaker op.”

De klassiekerkopman van Visma | Lease a Bike ging diezelfde avond nog langs bij de osteopaat voor een behandeling. Het waren vooral de schaafwonden aan zijn heup die de meeste last veroorzaakten, maar intussen is het stramme gevoel aan zijn rechterkant verdwenen. Van Aert kon zaterdag alweer op de fiets kruipen voor een trainingsrit van 177 kilometer, aan een gemiddelde van 32,8 km/u.

Optimisme

Ploegleider Maarten Wynants is dan ook optimistisch over de kansen van zijn landgenoot in Dwars door Vlaanderen (27 maart) en met name de Ronde van Vlaanderen (31 maart). “Er is nog nooit iemand beter geworden na een val, maar de blessures van Wout vallen goed mee.”

“Zaterdag kon hij net als Matteo Jorgenson die extra prikkel daags na de koers goed afwerken, om nu even te rusten en de voorziene dip na zijn hoogtestage te verteren. Vanaf deze week zal zijn conditie alleen maar crescendo gaan.”