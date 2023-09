vrijdag 1 september 2023 om 18:28

Weinig schade bij Sepp Kuss na valpartij: “Heb de grond niet geraakt”

Sepp Kuss kwam vrijdag ten val in de Vuelta a España. De Amerikaan vertelde na afloop echter aan Eurosport dat hij niet veel last heeft van zijn crash. “Ik heb de grond niet geraakt en ik kon ook snel weer verder.”

“Ik ben oké. De val gebeurde vlak voor mij, ik kon geen kant uit”, legde Kuss uit. “Eigenlijk was de finale niet zo gevaarlijk, maar het was de hele dag echt heel rustig. Dan is het opeens finale en dan was er heel veel nervositeit.”

Jumbo-Visma en Kuss zagen vrijdag overigens Jonas Vingegaard twee seconden bonificatie nemen. “Dat is een mooie opener voor morgen. Deze Vuelta zal uiteindelijk niet om seconden gaan, maar als je in een goede positie zit, kost dit niet te veel krachten.”