Wegploeg van Alvarado, Worst en Cant naar Parijs-Roubaix

Tussen de 24 ploegen die dit jaar aan de vrouweneditie van Parijs-Roubaix meedoen, staat ook het Belgische Ciclismo Mundial. Dat de wegploeg van de broers Roodhooft en Camiel van den Bergh is uitgenodigd, betekent dat de kans aanwezig is dat we veldrijdsters als Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Sanne Cant in de kasseiklassieker in actie zien.

In 2020 zag de continentale vrouwenploeg Ciclismo Mundial het levenslicht – een project van de broers Christoph en Philip Roodhooft, waarin veldrijdsters een volwaardig programma op de weg kunnen afwerken. De broers zijn tevens de oprichter en eigenaar van onder meer Alpecin-Fenix, de ploeg met Mathieu van der Poel. Omdat steeds meer goede veldrijdsters deel uitmaakten van een wegploeg, wilden de broers Roodhooft niet dat hun vrouwen achterstand opliepen.

“Wij verwachten dat het vrouwenwielrennen de komende jaren verder gaat evolueren. Als je dan niet achterop wil hinken, is het noodzaak om onze vrouwen een volwaardig wegprogramma aan te kunnen bieden”, lichtte Philip Roodhooft vorig jaar toe. “Dat was tot nog toe een probleem. Door een continentale ploeg op te starten, is dat euvel van de baan en blijven we de concurrentie hopelijk een stapje voor.”

Ronde van Vlaanderen

Ciclismo Mundial bestaat uit onder meer de Nederlandse vrouwen Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Manon Bakker, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden en Aniek van Alphen, die allemaal tot de top 15 van het veldrijden behoren. Ook Sanne Cant maakt deel uit van de ploeg. Het Belgische team ontving eerder al uitnodigingen voor onder meer de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en Brugge-De Panne.