Wegteam rond Alvarado en Cant krijgt vorm: “Concurrentie voorblijven”

Zien we Ceylin del Carmen Alvarado, Sanne Cant en Annemarie Worst volgend voorjaar in Parijs-Roubaix? Dat zou zomaar kunnen. De broers Roodhooft hebben er immers een project bij: een nieuw continentaal team waarin de veldrijdsters straks een volwaardig wegprogramma kunnen afwerken. “Daarmee anticiperen we op hoe we denken over de evolutie in het dameswielrennen”, klinkt het.

Sinds een paar weken is op de UCI-site een continentaal damesteam toegevoegd. Een team onder de naam Ciclismo Mundial, dat we allemaal kennen als de overkoepelende vennootschap van een aantal ploegen van de broers Roodhooft. Het idee werd vorige winter al een keertje geopperd in de marge van het WK veldrijden in Dübendorf en is ondertussen dus een feit.

“Je moet geen genie zijn om te weten wat de achterliggende bedoeling is”, aldus Philip Roodhooft, samen met zijn broer Christoph oprichter en eigenaar van onder meer Alpecin-Fenix, de ploeg met Mathieu van der Poel als uithangbord. “Steeds meer goede veldrijdsters maken deel uit van een wegteam. Denk maar aan Lucinda Brand, Marianne Vos of Inge van der Heijden. We willen niet dat onze dames achterstand oplopen.”

Parijs-Roubaix

“Want”, is Roodhooft overtuigd, “wij verwachten dat het dameswielrennen de komende jaren verder gaat evolueren. Als je dan niet achterop wil hinken, is het noodzaak om onze dames een volwaardig wegprogramma te kunnen aanbieden. Dat was tot nog toe een probleem. Door een continentaal team op te starten, is dat euvel van de baan. En blijven we de concurrentie hopelijk een stapje voor.”

Wellicht net zo belangrijk, zo hebben de broers Roodhooft ook een antwoord op eventuele aanbiedingen van andere wegteams aan hun vrouwelijke toppers. “Misschien is dat zelfs noodzakelijk en wordt dat op termijn een vraag van de dames zelf. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een aantal onder hen maar al te graag aan de start van Parijs-Roubaix zou staan.”

Camiel van den Bergh

Concreet maken straks wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn, Sanne Cant, Manon Bakker, Aniek van Alphen, Loes Sels, Karen Verhestraeten, Jinse Peeters en Kiona Crabbé deel uit van het pas opgerichte team. Allemaal dames die bij Alpecin-Fenix, IKO-Crelan of Team 777 uitkomen. “Maar we sluiten niet uit dat nog andere veldrijdsters aansluiten. En ik wil overigens aanstippen dat ze in het veld wél concurrentes blijven.”

Camiel van den Bergh zal de sportdirecteur van het nieuwe team zijn. Over het programma en de sponsors kan Roodhooft nog niets kwijt. “In deze periode hebben we andere katten te geselen. Dit is vandaag geen prioriteit. Verwacht in 2020 ook niet dat we aan de start zullen staan van de topklassiekers. Ons hoofddoel is onze dames een wegprogramma aanbieden. Tot wat dat op termijn kan leiden, weten we niet. Maar we hebben het gevoel dat het iets moois kan worden.”