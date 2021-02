Parijs-Roubaix maakt ploegen bekend voor mannen- en vrouwenwedstrijd

Wedstrijdorganisator ASO heeft bekendgemaakt welke mannen- en vrouwenploegen op 11 april van start gaan in Parijs-Roubaix. Voor de mannenkoers ontvangen B&B Hotels, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Delko en Total Direct Energie een wildcard.

De negentien WorldTeams zijn sowieso al verzekerd van een startbewijs en ook Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic hebben, als de twee beste ProTeams van 2020, startrecht. Voor de vier wildcards koos de ASO voor de drie andere Franse ProTeams B&B Hotels, Delko en Total Direct Energie en het Belgische Bingoal-Wallonie Bruxelles, dat de voorkeur kreeg boven Sport Vlaanderen-Baloise.

In de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix staan de negen Women’s WorldTeams aan de start, aangevuld met vijftien continentale ploegen. Daarbij zijn ook Parkhotel Valkenburg, Jumbo-Visma Women en NXTG Racing uit Nederland en het Belgische Lotto Soudal Ladies, Ciclismo Mundial (de wegploeg van o.a. Alvarado, Worst, Kastelijn en Cant) en Doltcini-Van Eyck Sport.

⭐ Team Selection #ParisRoubaix Femmes 🚴‍♀️

😈 Here are the 24 teams that will take to the start-line of the 1st edition of #ParisRoubaix Femmes!

😈 Voici les 24 équipes qui prendront le départ de la 1ère édition de #ParisRoubaix Femmes ! pic.twitter.com/O7OrsU3vaL

— Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) February 24, 2021