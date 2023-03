Weer feest voor Philipsen en Van der Poel: “Wil meedoen om winst in San Remo”

Alpecin-Deceuninck had voor Tirreno-Adriatico nog geen enkele overwinning geboekt en na afloop van de rittenkoers staat de teller op twee. Beide keren was Jasper Philipsen verantwoordelijk voor de zege, na een goede lead-out van Mathieu van der Poel. “Ik heb er wel plezier in”, lacht de Nederlander na afloop bij Eurosport.

“Ik ben heel blij met de ploeg”, aldus Van der Poel. “Dat we hier twee zeges pakken is heel erg mooi. Ik haal plezier uit het doen van een lead-out, en als de sprinter het daarna afmaakt maakt dat het mooier. Ik kon gelukkig mijn eigen lead-out rijden. Het is ook goed voor mij om diep te gaan in de finale, zeker met wat nog komen gaat.”

Philipsen is lovend over het werk van Alpecin-Deceuninck in San Benedetto del Tronto. “We zaten goed in positie, omdat we erg gemotiveerd waren na de vorige gewonnen sprint. We wisten dat het mogelijk was om weer te winnen. De ploeg en Mathieu deden weer geweldig werk”, zegt de sprinter.

‘Heb alles gedaan aan mijn vorm’

Voor Van der Poel en Philipsen wacht nu Milaan-San Remo, volgende week zaterdag. “Ik had mijn focus al op Milaan-San Remo voor deze Tirreno hoor”, zegt MVDP. “Het was een zware koersweek. Ik hoop dat dat mijn vorm dat ene zetje geeft dat ik nodig heb om mee te doen voor winst in San Remo. Iedereen zal twijfels hebben over zijn vorm, maar ik heb er alles aan gedaan en ben gezond. Ik kan er nu ook weinig meer aan veranderen. Om in San Remo te winnen heb je ook wat geluk nodig.”

Philipsen start ook in La Primavera, maar heeft meer doelen dit voorjaar. “Ik hoop ook goed te zijn in de klassiekers. Mijn sprint is op een goed niveau”, weet hij. “Maar ik wil ook in de klassiekers mijn niveau laten zien.”

