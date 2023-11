zondag 26 november 2023 om 17:28

Weekend met dubbel Kortrijk-Dublin sloopt Eli Iserbyt: “Compleet leeg in laatste ronde”

Eli Iserbyt had in de Wereldbeker van Dublin veel last van vermoeidheid, zo erkende hij na zijn derde plaats. De leider in het klassement won zaterdag nog de X2O Trofee in Kortrijk en reisde ’s avonds naar Ierland, waarna hij nog lang meedeed om de overwinning. “Ik was uitgeput”, zuchtte de Vlaming na afloop.

“Het was een heel lastige race, waarin we een heel uur moesten pushen. Er was veel diepe modder, wat in mijn nadeel was. Maar toch zat nog een podiumplaats in voor mij, dat was alles wat erin zat”, aldus Iserbyt. “Ik voelde mij leeg in laatste ronde. Mijn passage in de zandbak ging niet goed en daarna moest ik nog vechten voor de derde plek. Ik was erg blij dat de finish eraan kwam.”

In de voorfinale had de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal nog wel antwoord op een versnelling van Pim Ronhaar. “Ik wilde daarna zo lang mogelijk bij hem blijven, maar daarna was ik echt compleet leeg. Pim was beter in de diepe modderstroken. Dan probeer je wel erbij te blijven, maar dat is niet simpel. Maar al bij al was het wel een mooie wedstrijd op een heel lastig parcours.”

Iserbyt behoudt door zijn derde plaats wel de leiding in de Wereldbeker. Met 147 punten heeft hij er 19 meer dan Ronhaar.