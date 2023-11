zondag 26 november 2023 om 16:39

Pim Ronhaar wint spannende Wereldbeker Dublin na driestrijd met Sweeck en Iserbyt

Pim Ronhaar heeft zondag de Wereldbeker veldrijden in Dublin gewonnen. Na een moddergevecht van bijna een uur was de Nederlander de snelste in Ierland, na een spannende driestrijd die in de slotronde uitmondde in een sprint-à-deux met Laurens Sweeck. Eli Iserbyt streed ook lang mee, maar haakte in de laatste ronde af en werd derde.

Bij afwezigheid van onder meer Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis ging de cross in Dublin om 14.40 uur (lokale tijd) van start. Niels Vandeputte had de topstart, maar Eli Iserbyt nam al snel het commando over in de zware modder. Hij wist geen verschillen te creëren, want een kopgroep van veertien renners bleef binnen schootsafstand van elkaar.

In de tweede ronde trok Thibau Nys stevig door. Hij sloeg aan het begin van de derde ronde een gat, waardoor Iserbyt in de achtervolging moest. Hij nam Pim Ronhaar, Laurens Sweeck, Jens Adams en Joran Wyseure mee in zijn zog. Michael Vanthourenhout, die na zijn val van zaterdag in Kortrijk tóch van start ging, had flink wat moeite en haakte na twintig minuten af vooraan.

Drietal slaat een gat

Na een halfuur sloegen Wyseure en Adams even een gaatje, maar Nys reed dat snel dicht. Iserbyt hing op dat moment even aan het elastiek, maar op een serieuze versnelling van Ronhaar had hij toch een antwoord. Ook Sweeck volgde, waarna er een gat ontstond tussen de voorste drie en achtervolgers Adams, Wyseure en Nys.

Twee rondes voor het einde had Ronhaar drie seconden voorsprong op Iserbyt en negen op Sweeck, die vervolgens bij een fietswissel kostbare tijd verloor. Vooraan hielden Ronhaar en Iserbyt elkaar in bedwang, terwijl Sweeck zich ook terugknokte. Bij het ingaan van de laatste ronde plaatste de Nederlander – die in de finale continu het tempo bepaalde – een snedige demarrage, waarmee hij een gat sloeg.

Spanning om te snijden

Iserbyt, die zaterdag nog won in Kortrijk, was moegestreden en verloor steeds meer tijd. Sweeck had nog wel wat energie in de tank en probeerde in extremis het gat te dichten met Ronhaar. De coureur van Baloise Trek Lions voelde de hete adem van de Vlaming in zijn nek, waardoor de spanning om te snijden was.

Vlak voor de meet kwam Sweeck definitief in het wiel van Ronhaar en hij ging op een van de zwaarste modderstroken erop en erover. Ronhaar gaf zich niet gewonnen, waardoor het uitdraaide op een sprint-à-deux. Daarin speelde Ronhaar het met succes op de verrassing; hij trok – net als eerder dit seizoen in de Wereldbeker Dendermonde – de overwinning naar zich toe.

Wereldbeker veldrijden Dublin 2023

Uitslag mannen

1. Pim Ronhaar in 57m17s

2. Laurens Sweeck op 2s

3. Eli Iserbyt op 20s

4. Joran Wyseure op 28s

5. Jens Adams op 37s

6. Thibau Nys op 59s

7. Ryan Kamp op 59s

8. Kevin Kuhn op 1m19s

9. Niels Vandeputte op 1m25s

10. Michael Vanthourenhout op 1m29s