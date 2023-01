Wout van Aert: “Eerlijk gezegd ben ik wel verbaasd over het grote verschil”

Wout van Aert blijft maar winnen. Zondag schreef hij de Wereldbeker Zonhoven op zijn naam en dat deed hij ogenschijnlijk moeiteloos. Of het daadwerkelijk een walk in the park, werd hem gevraagd in het flashinterview na afloop. “Zo leek het misschien, maar het was zeker een pittige hike“, antwoordde Van Aert lachend.

“Het was heel zwaar”, vervolgde de Belgisch kampioen. “Maar met al het publiek in de beroemde Kuil was het supermooi. We konden er nog meer van genieten vandaag, want we doken per ronde een keertje extra de Kuil in. Zelf hield ik ook van de lange loopfase omhoog, maar dit is zeker spectaculairder.”

Van Aert won de Wereldbeker Zonhoven met een minuut en 23 seconden voorsprong op Mathieu van der Poel. Een groot verschil. “Eerlijk gezegd ben ik daar wel wat verbaasd over, maar het is voor iedereen een zware periode geweest”, zei Van Aert voor de camera van Play Sports “Ik probeerde te profiteren van de foutjes die Mathieu in het begin maakte. Ik kon de kloof slaan toen hij net voor mij viel.”

De Belgisch kampioen was zondag echter niet op zijn allerbest, vertelde hij. “Ik had vandaag het gevoel dat ik wel aan een hoog tempo kon rijden, maar die echte versnelling zit er na een aantal zware crossen niet meer in. Die versnelling is afgebot en die moet terugkomen door even te rusten. Ik wil eerst even goed rusten en dan flink trainen op ploegstage. Ik heb gewoon nood aan trainingskilometers.”