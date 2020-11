WB-veldrijden Tábor: Thomas Mein zegeviert bij de beloften

De eerste wereldbekermanche bij de beloften is gewonnen door Thomas Mein. De 21-jarige Brit, die normaal uitkomt voor Tormans CX Team, reed bijzonder snel over de Tsjechische ondergrond en kwam na een lange solo als eerste over de finish. Ben Turner finishte als tweede, voor de Spanjaard Iván Feijoo Alberte.

Mein schoot uit de startblokken en nam meteen de leiding in Tábor. De Brit bleek over een begenadigde dag te beschikken en wist al snel zijn rivalen uit het wiel te rijden. De voorsprong van Mein liep op tot bijna een minuut en vanaf dat moment was de koploper wel zegezeker, al moest hij richting de finish wel geconcentreerd blijven.

De strijd om de tweede plek was een stuk interessanter. Loris Rouiller, Ben Turner, Iván Feijoo Alberte en thuisfavoriet Jakub Riman waren aan elkaar gewaagd en de beslissing viel pas in de slotronde. Turner en Feijoo Alberte bleken uiteindelijk over de sterkste benen te beschikken en mochten met winnaar Mein mee het podium op.

Afwezigen

De grootste crosstalenten uit België schitterden vandaag door afwezigheid. Door de scherpe coronamaatregelen in België zag Belgian Cycling zich genoodzaakt om junioren en U23-renners thuis te laten. “We moeten de randjes er niet aflopen. We hebben beslist om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen”, wist keuzeheer Sven Vanthourenhout te vertellen.

Ook de KNWU stuurde geen beloftenselectie naar Tábor. “Het advies vanuit de overheid is duidelijk: reis niet naar oranje gebied. Ook logistiek is het niet haalbaar om dat risicoloos te doen”, aldus bondscoach Gerben de Knegt. Over drie weken staat de volgende Wereldbeker op het programma in Namen.

Uitslag wereldbekermanche Tábor

Wereldbeker veldrijden 2020-2021

Thomas Mein in 49m19s

Ben Turner op 31s

Iván Feijoo Alberte z.t.

4. Loris Rouiller op 32s

5. Jakub Riman op 46s

Overige uitslagen Ook de junioren kwamen vandaag in actie in het Tsjechische Tábor. Bij de mannen ging de zege naar een thuisrijder. Matej Stransky kwam na ruim veertig minuten crossen als eerste over de streep, met een voorsprong van zeven seconden op de Italiaan Lorenzo Masciarelli. Met Matyas Fiala stond er nog een Tsjech op het podium. Voor de junioren vrouwen was het vandaag een bijzondere dag, aangezien ze voor het eerst een wereldbekermanche mochten afwerken. Zoe Bäckstedt zal de boeken ingaan als de allereerste winnares van een Wereldbeker bij de junior-vrouwen. De piepjonge Britse, dochter van oud-Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt, haalde het voor de Luxemburgse Marie Schreiber en de voor Italië uitkomende Lucia Bramati. De Nederlandse en Belgische jeugdcrossers stonden vandaag niet aan de start van de wereldbekermanche(s) van Tábor, aangezien de coronaregels voorschrijven dat alleen profs hun sport mogen beoefenen. Gevolg is dat beide nationale wielerfederaties (KNWU en Belgian Cycling) voorlopig geen nationale juniorenselecties kunnen afvaardigen in buitenlandse wereldbekermanches. Junioren (mannen)

Matej Stransky in 41m22s

Lorenzo Masciarelli op 7s

Matyas Fiala op 13s

4. Matteo Siffredi op 27s

5. Gustav Wang op 32s Junioren (vrouwen)

Zoe Bäckstedt in 38m18s

Marie Schreiber op 11s

Lucia Bramati op 1m05s

4. Olivia Onesti op 1m22s

5. Line Burquier op 1m28s