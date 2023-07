Wat kan Maxim Van Gils op de Grand Colombier? “Ik wil met voorsprong aan de klim beginnen”

Maxim Van Gils voelt zich steeds beter worden deze Tour de France. De Belgische voorjaarsrevelatie won donderdag de pelotonssprint voor de elfde plaats en durft vooruit te kijken naar de etappes die komen gaan. “Ik hoop dat ik kan meeschuiven met de vlucht.” De Col du Grand Colombier: Gigant van de Jura Lees ook:

“Conditioneel voel ik me nog steeds goed”, aldus de 23-jarige coureur van Lotto Dstny voorafgaand aan de dertiende etappe bij de NOS. “Donderdag voelde ik me fris in de finale en kon ik nog prima bergop rijden, dus dat belooft wat voor het weekend.”

Vrijdag schoof Van Gils geheel volgens plan mee met de vroege vlucht. “Ik hoop dat ik met een voorsprong aan de Grand Colombier kan beginnen”, eindigde hij.

Valpartij

Van Gils kwam tijdens het openingsweekend van de Tour hard ten val. De eerste week stonden voor hem in het teken van herstellen, vertelde hij vorige week zaterdag aan WielerFlits. “De schade valt redelijk mee en de wonden herstellen prima”, zei hij destijds. “De heup doet alleen nog wat pijn. Ik hoop dat ik na de rustdag weer beter ga fietsen.”