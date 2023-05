Wat kan Mark Cavendish nog in de Giro? “Ik hoop op een mooie sprint”

Nog vijf etappes en dan zit de laatste Giro d’Italia van Mark Cavendish erop. Vandaag krijgt de Brit, die aan het einde van het seizoen zal stoppen als wielrenner, normaal gesproken nog een kans om voor de zege te sprinten. De zeventiende etappe naar Caorle is namelijk biljartvlak.

Cavendish kwam de eerste etappe na de tweede rustdag, een bergrit met meer dan 5.000 hoogtemeters naar de top van de Monte Bondone, goed door. “Ik kon gisteren rekenen op steun van twee ‘soldaten’, met Gianni Moscon en Joe Dombrowski. Ze bleven bij me en wisten me door de etappe te loodsen. Het was oké. Je ziet natuurlijk wel af, maar je denkt dan gewoon aan dagen waarop je weer kunt sprinten”, zei hij voor de start tegen Eurosport.

Vandaag is weer zo’n dag. Richting de Adriatische kust heeft de Giro-organisatie een parcours uitgetekend met slechts 300 hoogtemeters. Al was Cavendish voor de start nog op zijn hoede. “Het kan vandaag twee kanten op. Of we krijgen een soort rustdag, of een zware etappe om de vlucht weer in te rekenen. Ik hoop op een mooie sprint.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 17 naar Caorle – Kans voor de rappe mannen

En een mooie sprint lijkt het ook te worden, aangezien er momenteel slechts vier renners vooruit rijden, met een beperkte voorsprong op het peloton. En dus mag Cavendish zich opmaken voor een nieuwe sprint, zijn laatste in de Giro? “Geen idee, daar denk ik niet echt aan. Het is gewoon weer een nieuwe sprint. De vorige keer werd ik derde. Dat is niet slecht, maar het gaat natuurlijk om de winst. We blijven het proberen.”