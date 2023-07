Wat is er aan de hand met Tadej Pogacar? “Zijn basis was te smal”

Tadej Pogacar had gehoopt op een wederopstanding in de koninginnenrit, maar de zeventiende etappe werd zijn ondergang. De Sloveen verloor bijna zes minuten op geletruidrager Jonas Vingegaard en hij kan de Tourwinst uit zijn hoofd zetten. Wat ging er nu precies mis op weg naar Courchevel? “De basis van Tadej is te smal”, legt teammanager Mauro Gianetti uit.

De Sloveen, in 2020 en 2021 nog glansrijk winnaar van de Ronde van Frankrijk, had het gisteren na de finish van de rit over ‘een van mijn slechtste dagen ooit op de fiets’. Maar wat is er nu precies aan de hand met de kopman van UAE Emirates? Zijn sportieve baas Gianetti heeft wel een verklaring. “We moeten de realiteit onder ogen zien. Hij kon na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik vijf weken niet trainen. Hij heeft in aanloop naar de Tour slechts drieëneenhalve week op de fiets gezeten.”

“Na de etappes in het Baskenland dachten we wel: wauw, het is mogelijk. We hebben het immers over Tadej, maar vanaf het begin was het al duidelijk dat er geen garanties waren dat hij ook zou verbeteren in deze Tour. Een week niet trainen als profwielrenner is al veel, laat staan vijf weken. We hebben het ook niet over een eendagskoers, maar over de Tour. Je moet zo ontzettend veel werk verrichten en trainingskilometers maken om klaar te zijn voor de Tour. Zijn basis was te smal.”

Pogacar kende woensdag overigens een valse start in de koninginnenrit naar Courchevel: de 24-jarige renner kwam al vroeg in de etappe ten val. “Maar de valpartij van gisteren had geen invloed op zijn prestatie. Het is wel een teken dat je niet volledig gefocust meer bent. Het is een teken van vermoeidheid. Tadej is ook niet ziek, hij is gewoon moe. Ik denk dat Tadej trots mag zijn op het feit dat hij, met zijn huidige conditie, tweede staat in de Tour.”

Lees ook: Diep teleurgestelde Pogacar: “Dacht dat ik mijn podiumplaats zou verliezen”

Alternatieve aanloop richting de Tour?

Nu Pogacar afstevent op zijn tweede opeenvolgende Tournederlaag, is de vraag of hij in de toekomst een andere voorbereiding moet hanteren in aanloop naar de Ronde van Frankrijk. Moet de Sloveen snoeien in zijn normaal zo drukke voorjaarsprogramma? Gianetti reageert geprikkeld. “Toen Tadej Luik-Bastenaken-Luik won en aanviel op de Poggio en de Oude Kwaremont, zei iedereen: wauw, hij is de beste renner ter wereld! En nu moet hij zich volledig focussen op de Tour… Dit is Tadej Pogacar. Zijn basis was dit jaar gewoon te smal.”