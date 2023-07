Diep teleurgestelde Pogacar: “Dacht dat ik mijn podiumplaats zou verliezen”

Hij had gehoopt op een wederopstanding, maar het werd een onvervalste martelgang voor Tadej Pogacar in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Sloveen verloor bijna zes minuten op geletruidrager Jonas Vingegaard en hij kan de Tourwinst uit zijn hoofd zetten. Hij staat nu immers op 7m35s van zijn Deense concurrent. “Dit was een van mijn slechtste dagen op de fiets.”

Omdat hij de witte trui behield, moest Pogacar nog wel komen opdraven voor het flashinterview. Daarin kon Pogacar nog geen verklaring vinden voor zijn slechte dag: “Ik ben helemaal dood! Ik heb de hele dag gegeten, maar blijkbaar is dat niet tot in mijn benen geraakt. Ik was echt leeg aan de voet van de Col de la Loze. Ik weet niet of het aan de val eerder vandaag lag, want daar heb ik niet zoveel last van, maar ik blokkeerde gewoon. Ik ben bijzonder teleurgesteld.”

“Het was een van mijn slechtste dagen ooit op de fiets. Op de dag van de Granon-etappe vorig jaar was ik nog beter dan vandaag. Als ik de steun van mijn ploeggenoten niet had gehad, was ik misschien zelfs mijn plek op het podium nog kwijtgeraakt. Marc Soler heeft me enorm geholpen om mijn tweede plaats vast te houden.”

Hoewel hij Tourwinst nu definitief op zijn buik lijkt te kunnen schrijven, blijft Pogacar strijdvaardig. “Ik ga de komende dagen zoveel mogelijk proberen te herstellen. Zaterdag strijden we verder. Het zou geweldig zijn als ik de rit win of iemand anders van de ploeg. En ik wil op het podium staan. Ik dacht bij de voet van de Col de la Loze dat ik mijn podiumplaats zou verliezen, maar mijn ploeg heeft me geweldig gesteund.”