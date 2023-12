Zeger Schaeken • vrijdag 29 december 2023 om 07:30

Onzekerheid rond Gerben Kuypers: “Niet zeker of hij dit seizoen nog gaat crossen”

Interview Het gaat niet goed met Gerben Kuypers. De Belgische crosser kampt al weken met gezondheidsproblemen, en binnen de ploeg weten ze niet goed wat er nu exact aan de hand is. “Het is niet zeker of hij dit seizoen nog in actie komt”, vertelt Bart Wellens aan WielerFlits.

Op 19 november werd de jonge renner van Circus-ReUz-Technord nog knap vierde in Troyes, maar daarna verliep het niet meer van een leien dakje. Meer zelfs, het ging gewoon echt niet meer goed. Veertiende, DNF, DNF, zeventiende en DNF in zijn vijf laatste crossen. “We verwachtten dat de stage in Spanje voor beterschap zou zorgen, maar dat heeft niet gewerkt. Hij voelt zich echt niet goed de laatste weken”, vertelt ploegleider Wellens.

Overleggen met wegploeg

“We hebben nu besloten om alle wedstrijden van zijn programma te halen. Intern zijn we bezig met wat er moet gebeuren. Als het niet gaat, gaat het niet en moet hij actie ondernemen. We zijn in een drukke periode en de kampioenschappen komen eraan. Vandaag (donderdag, red.) hebben we een call gehad met Aike Visbeek (ploegleider van de wegploeg, red.) en de dokter. De komende dagen zullen we weten of hij het seizoen zal verderzetten of niet. Dat is op dit moment nog onzeker.”

Wat nu exact het probleem is, is nog niet bekend. “Maar dat het niet goed is, hebben we allemaal gezien. Hij sprak op een gegeven moment over zijn luchtwegen en was daar heel bezorgd over. Hij heeft dit nog nooit gevoeld en is ongerust. Maar ik kan er verder weinig over zeggen, we weten zelf nog niet goed wat er aan de hand is. Het is belangrijk dat we rustig kunnen onderzoeken wat er scheelt en dan een beslissing nemen.”

Wegseizoen: “Mogelijkheden zoals bij Hermans”

“Zijn gezondheid primeert. Hij moet eerst gezond zijn, dan kunnen we pas kijken naar de rest. Als alles goed gaat, is het de bedoeling dat hij volgend jaar weer meer op de weg gaat rijden. Ook in de WorldTour. Hij heeft vorig jaar mooie dingen laten zien en goed gewerkt in functie van zijn ploeggenoten. We zien dus echt wel potentieel in hem, hij kan ver geraken. We zien mogelijkheden zoals bij Quinten Hermans bijvoorbeeld, maar hij moet wel nog groeien. Het is nog allemaal nieuw voor hem.”