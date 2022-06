Warren Barguil voert Arkéa-Samsic aan in Critérium du Dauphiné

Arkéa-Samsic heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het Critérium du Dauphiné. Bij afwezigheid van Nairo Quintana, die La Route d’Occitanie zal rijden als voorbereiding op de Tour de France, is Warren Barguil de aangewezen man om een klassement te rijden. De Dauphiné begint zondag 5 juni.

Barguil sloot eind april zijn voorjaar af met een vijftiende plek in Luik-Bastenaken-Luik. Nadien nam hij een korte rustperiode, waarna hij afgelopen weken deelnam aan enkele Franse eendaagsen. In de Tour du Finestère werd hij achtste, in de Boucles de l’Aulne-Châteaulin veertiende en in de Mercan’Tour Classic zestiende. Eerder dit seizoen won hij een rit in Tirreno-Adriatico en de GP Miguel Indurain. Ook eindigde Barguil als derde in de Brabantse-Pijl.

“Het Critérium du Dauphiné is natuurlijk een belangrijk wedstrijd voor Arkéa-Samsic”, zegt Barguil, die in 2020 zijn beste einduitslag behaalde in de Franse rittenkoers: negende. “Uiteraard zijn we dan ook allemaal erg gemotiveerd om te schijnen in deze volle week, die ons een voorproefje geeft van wat ons in de Tour te wachten staat: vlakke etappes, tijdritten en ritten door het hooggebergte om de wedstrijd af te sluiten.”

“Ik heb de motivatie, en hoop dat ik het juiste niveau heb gedurende deze week, die erg moeilijk en veeleisend zal zijn. Bovenal wil ik me vermaken. Het doel is om goed te doen in de Dauphiné als voorbereiding op de Tour. Het einde van de wedstrijd zit vol moeilijkheden, het is in deze fase dat ik mijn huidige conditie kan evalueren”, aldus Barguil, die de steun zal krijgen van Anthony Delaplace, Matîs Louvel, Maxime Bouet, Simon Guglielmi, Łukasz Owsian en Thibault Guernalec.

Selectie Arkéa-Samic voor het Critérium du Dauphiné (5-12 juni):

Warren Barguil

Maxime Bouet

Anthony Delaplace

Thibault Guernalec

Simon Guglielmi

Matîs Louvel

Łukasz Owsian