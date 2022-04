Warren Barguil voert Arkéa-Samsic aan in Brabantse Pijl

Arkéa-Samsic hoopt woensdag met Warren Barguil een goede beurt te maken in de Brabantse Pijl. De Franse klimmer is de kopman van de ploeg. Barguil kan rekenen op assistentie van onder meer Winner Anacona en de Belgen Benjamin Declercq en Christophe Noppe.

Barguil zal woensdag ongetwijfeld met vertrouwen aan de start staan, gezien zijn recente uitslagen. De Fransman won dit jaar al een etappe in Tirreno-Adriatico en hij was ruim een week geleden nog de beste in de GP Miguel Induraín. Barguil begon zo als een van de favorieten aan de Amstel Gold Race, maar vergat tijdens de finale te drinken en kreeg op de Keutenberg af te rekenen met kramp. De 30-jarige klimmer moest zich tevreden stellen met de 21e plaats.

Woensdag krijgt Barguil de kans om sportieve revanche te nemen. Twee jaar geleden werd de renner al eens vijfde in de Brabantse Pijl. Anacona, Declercq, Noppe, Markus Pajur, Łukasz Owsian en de beloftevolle Fransman Kévin Vauquelin maken ook deel uit van de selectie van Arkéa-Samsic.

Selectie Arkéa-Samsic voor Brabantse Pijl (13 april)

Winner Anacona

Warren Barguil

Benjamin Declercq

Markus Pajur

Christophe Noppe

Łukasz Owsian

Kévin Vauquelin