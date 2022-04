Kramp breekt Warren Barguil op in Gold Race

Warren Barguil kon een week na zijn zege in de Gran Premio Miguel Indurain niet weer voor een mooie uitslag zorgen in de Amstel Gold Race. De klimmer van Arkéa Samsic had last van kramp en moest zich tevreden stellen met de 21e plaats.

“Ik ben erg teleurgesteld. Met nog dertig kilometer te gaan kreeg ik kramp op de Keutenberg”, liet Barguil na afloop van de Limburgse klassieker weten op zijn Instagramaccount. “Ik hou van deze wedstrijd, het is zwaar en nerveus en ik vergat helaas te drinken”, moest hij toegeven. “Toch hield ik vol en bleef ik doorgaan tot de finish.”

Sportdirecteur Yvon Caër maakt zich geen zorgen. “Dit was de eerste van de Ardense klassiekers die deze weken op het programma staan. De Amstel kwam op een ongebruikelijk moment op de kalender, maar we zijn niet op zoek naar excuses. We hebben niet de prestatie neergezet waar we naar zochten, dus het is aan ons om in de komende koersen een ander gezicht te laten zien.”