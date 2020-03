Warren Barguil uit Parijs-Nice gezet vanwege stayeren

De Parijs-Nice van Warren Barguil zit er na een dag alweer op. De Franse kampioen werd door de jury uit de wedstrijd gehaald vanwege stayeren.

Barguil kwam op circa zestig kilometer van de meet samen met onder meer Romain Bardet ten val. In een poging om terug in het peloton te komen, werd hij lange geassisteerd door de ploegwagen van Arkéa-Samsic. Te lang volgens de wedstrijdjury, die hem diskwalificeerde. Ook kreeg hij een boete van tweehonderd Zwitserse Frank opgelegd.

Ploegleider Yvon Caer is ook bestraft door de jury. Hij kreeg een boete van vijfhonderd Frank en hij is voor de tweede etappe teruggezet naar de laatste plaats in de karavaan.

💥 @romainbardet et @WarrenBarguil sont tombés et ont perdu un temps précieux. Le peloton est scindé en plusieurs groupes.

💥 @romainbardet and @WarrenBarguil went to the ground and lost time. The peloton split in several parts.#ParisNice pic.twitter.com/f0NsBYvAER

— Paris-Nice (@ParisNice) March 8, 2020