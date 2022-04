Warren Barguil over zege in GP Indurain: “Ik bleef in het peloton om me te sparen”

Warren Barguil boekte in de Gran Premio Miguel Indurain zijn tweede zege van het seizoen. Op de steile laatste klim bemoeide hij zich niet met de debatten, maar bekeek hij de bewegingen van zijn concurrenten vanop de tweede rij. Uiteindelijk kwam hij in de sprint als een duveltje uit een doosje en ging hij met de hoofdprijs lopen.

Warren Barguil (Arkéa Samsic) – winnaar

“Het was een nipte sprint. Ik lag achter maar ik had de snelheid. Zoals mijn vader me altijd zei, een sprinter moet altijd sprinten. Ik ben een klimmer-sprinter, ik heb altijd wat over. Ik ben erg blij en het team heeft het erg goed gedaan. Ik bleef in het peloton om mezelf te sparen. Ik win niet veel, maar dit seizoen heb ik al twee keer (eerder won Barguil ook al de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico, red.) gewonnen.”

Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) – tweede

“We hadden vandaag niet de beste weersomstandigheden en het was nogal een stressvolle race. Het was koud met wat sneeuw en regen, wat de koers moeilijk maakte. Het team deed echter goed werk door me te steunen en me veilig te houden in de laatste ronde. Ik probeerde iets te doen in de laatste ronde voor de steile klim en hoopte op een kleine kopgroep, want vanuit een niet zo grote groep heb ik betere kansen in een sprint. Ik was heel dicht bij de overwinning, wat aantoont dat mijn vorm goed is voor de Ronde van het Baskenland. Over het algemeen kunnen we dus tevreden zijn met de wedstrijd van vandaag.”

Simon Clarke (Israel-Premier Tech) – derde

“Vandaag was een goede dag. Het is geweldig om een paar punten te verzamelen voor het team. Eerlijk gezegd was het een zware dag. De omstandigheden waren op het randje, vooral in het begin. Gelukkig verbeterde het weer en hoewel we nog steeds flink ondergesneeuwd werden, konden we toch koersen. Ik probeerde er gewoon het beste van te maken. Het parcours werd aangepast en lag me waarschijnlijk beter, normaal gesproken zou ik daar blij mee zijn geweest. Maar we waren ons ervan bewust dat we in de sneeuw moesten koersen en ik dacht aan niets anders dan dat.”

“Ik zat in het tweede wiel toen de sprint begon, waardoor ik een fractie te ver van voren zat. Ik probeerde gewoon in het wiel te blijven en de best mogelijke sprint te rijden, en jammer genoeg was de koers twintig meter te lang. Het is goed om weer op het podium te staan. De voortekenen voor volgend weekend (de Amstel Gold Race, red.) zijn goed.”