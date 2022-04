Warren Barguil pakt de winst in GP Indurain

Warren Barguil heeft de Gran Premio Miguel Indurain op zijn naam geschreven. In Estella was de Franse puncheur van Arkéa Samsic de beste in de sprint van een kleine groep, die was ontstaan nadat de koers op de steile laatste klim op twee kilometer van de streep was ontploft. Aleksandr Vlasov kwam als tweede over de streep, Simon Clarke werd derde.

In aanloop naar de Ronde van het Baskenland van komende week, stond de Gran Premio Miguel Indurain op de kalender. Gezocht werd naar een opvolger voor Alejandro Valverde, die momenteel nog aan het herstellen is na zijn gezondheidsproblemen die opspeelden in de Volta a Catalunya. Vanwege de weersomstandigheden moest de organisatie noodgedwongen het parcours wijzigen. Enkele beklimmingen werden geschrapt en de afstand werd met twaalf kilometer ingekort tot 192 kilometer. Met 2400 meter hoogteverschil bleef echter nog voldoende klimwerk over.

Even voor half een werd het startsein gegeven in Estella. Het duurde even vooraleer de vlucht van de dag tot stand kwam maar uiteindelijk vonden negen renners elkaar. Paul Lapeira (AG2R), Óscar Cabedo (Burgos-BH), Stephen Bassett (Human Powered Health), Jon Barrenetxea (Caja Rural), Iván Cobo (Kern Pharma), Alex Martin (EOLO-Kometa), Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi (Euskaltel) en Rafal Reis (Glassdrive Q8 Anicolor). De groep reed drie minuten weg bij het peloton, waar de ploeg van Movistar controleerde.

Opmerkelijke val in de kopgroep

Op 74 kilometer van de aankomst kwam Barrenetxea ten val in de kopgroep. De 21-jarige renner, winnaar van het bergklassement in de Ruta del Sol, was met zijn kleding bezig en verloor daarbij de controle over zijn fiets. De jonge renner kon echter weer opkrabbelen en snel zijn plaats in de ontsnapping innemen. Ondertussen had Movistar versterking gekregen van UAE Emirates op kop van het peloton. Het peloton ging versnellen en langzaam maar zeker begon de voorsprong van de koplopers kleiner te worden.

Op 43 kilometer van de streep bedroeg het verschil nog maar een minuut en sprong Bassett weg bij zijn medevluchters. De Amerikaan reed enige tijd alleen vooruit maar werd weer bijgehaald. De vluchters raakten ondertussen Cabedo en Cobo kwijt. Ze zouden het niet uitzingen tot het einde en werden op twintig kilometer van de finish ingerekend. In de finale probeerden verschillende renners weg te rijden, maar uiteindelijk begon een gereduceerd peloton aan de beklimming van de Alto Ibarra, een kuitenbijter van slechts 700 meter maar wel aan ruim 10%.

Vooral Marc Hirschi en Pierre Latour maakten indruk op deze steile helling op twee kilometer van de streep. Ze vuurden allebei een pijl af en reden de rest bergop los. In de afdaling konden echter verschillende renners terugkeren. In de technische laatste kilometer ging het bijna verkeerd door een motard die minder snel naar beneden reed dan de renners, maar iedereen bleef overeind. Een kleine groep ging sprinten om de overwinning, waarbij Warren Barguil over het beste eindschot beschikte. Op de streep bleef hij Aleksandr Vlasov net voor. Simon Clarke werd derde.