Warren Barguil over ‘gesloten’ Tour: “Dan liever verplaatsen” zondag 29 maart 2020 om 11:58

Een Tour de France achter gesloten deuren: Warren Barguil vraagt zich in gesprek met Ouest-France af of het überhaupt mogelijk is. “We kunnen mensen niet verbieden om langs de kant van de weg te staan. Ik weet niet of het haalbaar is”, zo vertelt de klimmer van Arkéa-Samsic.

Over de komende Tour de France is al veel gezegd en geschreven. Kan de ronde wel doorgaan vanwege het coronavirus en zo ja, in welke vorm? Deze week nog bevestigde de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu dat serieus nagedacht wordt over een Tour de France op de geplande data, maar dan achter gesloten deuren.

Koersorganisator ASO denkt aan een editie zonder reclamekaravaan en zonder publiek aan start en finish. “Ik keek net een etappe terug uit de Tour van 2017 en zag zoveel publiek langs de kant van de weg staan. Ik dacht meteen: het is onmogelijk om een Tour achter gesloten deuren te laten plaatsvinden”, aldus Barguil.

“Het is mogelijk in een stadion, maar niet tijdens een wielerwedstrijd. We moeten dan zoveel mogelijk hekken plaatsen over een afstand van tweehonderd kilometer, maar ook meer politieagenten inschakelen om alles te controleren. Veel mensen willen graag de Tour zien op televisie, zeker na deze moeilijke tijd, maar is het überhaupt wel mogelijk?”

“De Tour is niet alleen een evenement voor de sporters”

Een Tour achter gesloten deuren of het verplaatsen van het evenement: Barguil hoeft niet lang na te denken over een dergelijk dilemma. “Dan hoop ik dat ze de ronde verplaatsen. Het allerbelangrijkste is dat de Tour dit jaar doorgaat, maar het is niet alleen een evenement voor de sporters. We moeten ook denken aan de vele enthousiaste toeschouwers.”

Nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld naar 2021, heeft de Tourorganisatie wellicht de ruimte om te schuiven op de wielerkalender. “De Tour kan nu misschien iets later starten”, zo denkt Barguil. “Ik verwacht eigenlijk niet dat we nog zullen koersen voor de Tour. Maar mochten we in mei het normale leven weer kunnen oppakken, dan is een gedegen voorbereiding op de Tour nog mogelijk.”

Over de plannen van Trentin: “Echt onmogelijk”

De interviewer wilde ook nog weten wat Barguil van de plannen van Matteo Trentin vindt. De Italiaan pleit voor het organiseren van één grote ronde. “Starten in Rome, een passage door Madrid en aankomen in Parijs”, is zijn idee. “Dat is echt onmogelijk. Je laat Audi en Porsche toch ook niet samen een auto bouwen voor de 24 uur van Le Mans!”, is Barguil duidelijk.

“De ASO en RCS hebben hun eigen ideeën en belangen en zullen niet samenwerken. Je hebt bovendien te maken met twee bedrijven met personeel, wat doe je met alle medewerkers? Nee, dat is echt een utopie. We kunnen wellicht wel nadenken over het inkorten van de grote rondes naar twee weken. Dat is een realistischer scenario.”