Wallonië: Arnaud Démare wint slotetappe en eindklassement woensdag 19 augustus 2020 om 17:07

Arnaud Démare heeft de eindoverwinning in de Tour de Wallonie veiliggesteld. Zijn ploeg haalde in de finale van de slotetappe naar Érezée de gevaarlijke Jhonatan Narváez terug, waarna de Franse sprinter in de sprint Philippe Gilbert de baas was.

Na drie dagen bereikte de Tour de Wallonie haar ontknoping in de slotetappe over 199,4 kilometer van Blegny naar Érezée, de langste van allemaal. De Côte de Ninane, de Côte d’Harzé, de Côte d’Achouffe, de Mur Saint Roch en de Côte de Nisramont vormden de opmaat voor de omloop van ruim dertig kilometer rond de aankomstplaats. Daarin lag met de Côte de Beffe een stevige klim, die twee keer moest worden beklommen.

Even na het middaguur werd het startsein gegeven voor deze laatste rit. Scott Thwaites kwam met een kleine voorsprong als eerste door op de Côte de Ninane na 20,6 kilometer, maar na de eerste klim was het peloton weer compleet. Daarop volgden de eerste tussensprint, waar Greg Van Avermaet (op 17s van leider Arnaud Démare), Jhonatan Narváez (op 17s) en Amaury Capiot (op 16s) drie, twee en één seconde pakten.

Kopgroep van zeven renners

Aan de tweede tussensprint pakten Jannik Steimle, Matteo Trentin en Florian Sénéchal seconden terug op gele trui Démare. Vervolgens ontstond een kopgroep van zeven renners, waarbij Jens Reynders, Scott Thwaites, Zdeněk Štybar, Andreas Kron, de best geklasseerde, Stan Dewulf, Tom Paquot en Lionel Taminiaux de handen ineen sloegen. De vluchters mochten drie minuten pakken op het peloton, waarin CCC het tempo bepaalde.

In het tweede deel van de wedstrijd begonnen ook AG2R La Mondiale en Team Ineos zich met de achtervolging te bemoeien en liep de voorsprong van de vluchters terug. Op 63 kilometer van de streep was Taminiaux de eerste die vooraan verdween en met een minuut voorsprong reden de overgebleven zes koplopers de lokale omloop rond Érezée op. Na de eerste beklimming van de Côte de Beffe bleven Štybar, Dewulf en Kron vooraan over.

Achter hen zetten Michał Gołaś en Dylan Sunderland de achtervolging in en op 23 kilometer van de finish haakten zij hun karretje aan. Het peloton volgde dan op een kleine minuut. Maar door toedoen van Démares ploeg Groupama-FDJ en CCC slonk de voorsprong en op tien kilometer van de streep waren de aanvallers bijgehaald. Dan wachtte nog de laatste passage van de Côte de Beffe, anderhalve kilometer aan achtenhalf procent.

Narváez doet gooi naar de eindwinst

Toen Démare op de oplopende weg in de problemen kwam, zag Narváez zijn kans schoon en ging solo op jacht naar de eindoverwinning. De Ecuadoraan pakte twintig seconden voorsprong, wat in combinatie met de bonificatieseconden aan de finish genoeg zou zijn voor de zege. Maar Démare en zijn ploeg herpakten zich, waarna zij op knappe wijze Narváez terughaalden. In de eindsprint was de Franse sprinter Philippe Gilbert vervolgens te snel af.