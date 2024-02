dinsdag 13 februari 2024 om 15:01

Wallays en Debusschere maken ook dit jaar deel uit van peloton, maar niet als renners

Jelle Wallays en Jens Debusschere, die eind vorig jaar afscheid namen als profwielrenners, blijven actief in de wielerwereld. De twee oud-ploeggenoten gaan namelijk als regulator aan de slag bij Flanders Classics, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Een regulator is iemand die tijdens wielerkoersen achterop de motor zit en het verkeer regelt van de voertuigen in koers. Samen met de veiligheidscoördinator is de regulator – als rechterhand van de koersdirecteur – verantwoordelijk voor een goede en veilige afloop van de betreffende wedstrijd.

De 34-jarige Wallays, die in zijn carrière de beste was in onder meer Dwars door Vlaanderen (2015), Parijs-Tours (2014 en 2019) en een rit in de Vuelta a España, zal al op zaterdag 24 februari zijn debuut maken in de Omloop Het Nieuwsblad.

Niet alleen mannenwedstrijden

Op het debuut van voormalig Belgisch kampioen Debusschere (34) is het nog langer wachten. Hij voltooide onlangs zijn bakkersopleiding en maakt eerst werk van het opstarten van zijn bakkerij. Wallays en Debusschere kunnen bij Flanders Classics worden ingezet in zowel elite-, jeugd- als vrouwenwedstrijden.