Waarschuwing voor Lotte Kopecky en Charlotte Kool na ‘onjuist gedrag’

Lotte Kopecky en Charlotte Kool hebben een waarschuwing gekregen van de jury van de Tour de France Femmes. De twee snelle vrouwen gingen schouder aan schouder in rit zes, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstond.

In het juryrapport van etappe zes staat te lezen dat de jury de acties van de twee rensters ziet als ‘onjuist gedrag dat gevaar kan veroorzaken’. Kopecky, die nog steeds de gele trui draagt, en Kool hebben een waarschuwing gekregen van de jury. Van een straf, die er wel was bij andere incidenten deze Tour, is er met andere woorden geen sprake.

Tour de France Femmes 2023: Medisch bulletin en juryrapport Lees ook:

Tour Femmes 2023: Servais Knaven en renster uit koers gezet na nieuw incident Lees ook:

There's a moment of danger mentioned in the jury report today between Lotte Kopecky and Charlotte Kool

Looks like it was probably for this moment where they bump shoulders and Charlotte ends up knocked out of line#TDFF2023 pic.twitter.com/VyYUHgA4qf

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) July 28, 2023