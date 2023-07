Tour Femmes 2023: Medisch bulletin en juryrapport

Dagelijks publiceert de organisatie van de Tour de France Femmes na de etappe belangrijke informatie over blessures van rensters en uitgedeelde straffen door de wedstrijdjury. Dat doet zij in het medisch bulletin en in het juryrapport. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle medische updates uit de koers en de uitgedeelde straffen.

Zondag 23 juli – Etappe 1

Medisch bulletin

Mireia Benito (AG Insurance-Soudal Quick-Step) – Hersenschudding. Afgevoerd naar het ziekenhuis van Clermont-Ferrand.

Amandine Fouquenet (Arkéa) – Buikpijn.

Juryrapport

Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) – Ongepast gedrag (urineren in het openbaar). 100 Zwitserse frank boete.

Tijdens etappe 2 is bevoorrading toegestaan vanaf kilometer 20 tot 10 kilometer van de finish.

In het kader van de strijd tegen technologische fraude zijn 32 fietsen gecontroleerd. Alle fietsen voldeden aan de reglementen van de UCI.

