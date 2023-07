Tour Femmes 2023: Servais Knaven en renster uit koers gezet na nieuw incident

Opnieuw opschudding in de Tour de France Femmes. De jury heeft ploegleider Servais Knaven en renster Lotta Henttala, beiden actief bij AG Insurance-Soudal-Quick Step, uit koers gezet. Henttala hing te lang aan de klinkt van de auto en werd onverbiddelijk, samen met Knaven dus, uit koers gezet.

Henttala was donderdag al een van de rensters die buiten tijd binnenkwam, maar nog werd opgevist na afloop. Tijdens rit zes kwam de Finse renster echter opnieuw in de problemen. Deze keer zat ze alleen en daardoor begon ze aan een lange lijdensweg. De ploegleiding van AG Insurance-Soudal-Quick Step probeerde Henttala vervolgens terug in koers te krijgen door haar aan de auto te laten hangen.

Eerder in de Tour de France Femmes werd Danny Stam, ploegleider bij SD Worx, uit koers gezet nadat hij een gevaarlijk manoeuvre deed in rit vijf. De Nederlander mocht niet meer in de auto zitten en zijn renster Demi Vollering kreeg 20 seconden straftijd.

