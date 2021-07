Waarom Tour de Tietema per direct door de Tour de France werd verbannen

Video

Tour de Tietema wil de wielerwereld op z’n kop zetten, maar deze week kwam hun eigen wereld op de kop te staan. Tour de France-organisator ASO blokkeerde alle recente video’s vanwege onrechtmatig gebruik van wedstrijdbeelden.

Dit artikel delen:

In deze nieuwe aflevering van WielerFlits Legt Uit duikt WielerFlits-verslaggever Maxim Horssels in de wereld van de mediarechten en videolicenties. Waarom grijpt de ASO juist nú zo hard in? En hoe moeten zij nu verder? Dat en meer in deze video.