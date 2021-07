Geen nieuwe video’s Tour de Tietema vanuit deze Tour: “Geen positief nieuws”

De makers van de video’s van het YouTube-kanaal Tour de Tietema zijn niet in de gelegenheid om nieuwe video’s op te nemen vanuit deze Tour de France. Dat laat oud-wielrenner Bas Tietema via een bericht op social media weten.

Dinsdag zijn alle recente video’s van Tour de Tietema geblokkeerd. Dat gebeurde op verzoek van de organisatie van de Tour de France ASO. Het betrof video’s waarin de makers van de video’s challenges uitvoeren tijdens en rondom de Tour, maar ook video’s die niets met de Tour te maken hebben, zoals een making-off video van een clip over een supporterslied voor Primož Roglič dat voorafgaand aan de ronde in Breda was opgenomen.

In een uitgebreid statement schrijven de makers van de video vandaag: “Helaas hebben we geen positief nieuws te vermelden. Onze video’s uit deze Tour de France zijn nog steeds geblokkeerd door de ASO. We hebben inmiddels een telefonisch gesprek gehad met de ASO, waarin ons is verteld dat zij een claim bij YouTube hebben ingediend wegens het schenden van de reglementen omtrent wedstrijdbeelden.”

“Zij zien geen mogelijkheid om dit op welke manier dan ook op te lossen, wat betekent dat de verdwenen video’s welke wedstrijdbeelden bevatten niet meer zichtbaar zullen worden. We respecteren deze reglementen en hebben altijd de intentie gehad om enkel verhalen te brengen buiten de traditionele wedstrijdverslaglegging om”, aldus de makers.

Excuses

Ze laten weten dat de ASO excuses heeft aangeboden voor het onaangekondigd offline halen van de video’s, alsmede het onterecht offline halen van video’s zonder wedstrijdbeelden. “Deze laatstgenoemde video’s zullen spoedig weer zichtbaar worden. Daarnaast is aangeboden om in gesprek te gaan over de toekomst. Wij waarderen deze handreiking.” De makers laten weten dat ze niet in de gelegenheid zijn om nieuwe video’s op te nemen vanuit deze Tour.

A statement regarding the removal of our videos on YouTube. pic.twitter.com/c1rj9hwyo1 — Bas Tietema (@BasTietema) July 14, 2021