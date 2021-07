Tourorganisator ASO blokkeert video’s Tour de Tietema

ASO, de organisatie van de Tour de France, heeft video’s van het YouTube-kanaal Tour de Tietema geblokkeerd. Dat maken de Nederlandse makers van de video, waaronder oud-wielrenner Bas Tietema, vanavond bekend.

“We zijn geconfronteerd met het feit dat de ASO al onze YouTube-video’s van deze Tour de France heeft geblokkeerd. We komen later terug als we meer daarover weten”, meldt Tietema op social media. Hij maakt samen met Josse Wester en Devin van der Wiel video’s waarin zij challenges uitvoeren tijdens en rondom de Tour.

Wat de reden van de blokkade is, weten de makers van Tour de Tietema niet. Opvallend is dat alle recente video’s offline zijn gehaald, ook die niets met de Tour de France te maken hebben, zoals een making-off video van een videoclip over een supporterslied voor Primož Roglič, die voorafgaand aan de wedstrijd in Breda is opgenomen.

Eerder deze Ronde van Frankrijk pakten de YouTubers ook uit met de beklimming van de Mont Ventoux met een stadsfiets, een groot canvasdoek dat goed was voor een wereldrecord en een wheelie-wedstrijd in de rit naar Andorra. Max Walscheid ‘won’ met een wheelie van bijna 180 meter op de slotklim.

We have just been confronted with the fact that the ASO has blocked all our Youtube videos from this Tour de France. We'll get back to you when we know more.

— Bas Tietema (@BasTietema) July 13, 2021