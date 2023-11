Niels Bastiaens • woensdag 29 november 2023 om 16:25

Waarom Remco Evenepoel in de olympische tijdrit in het nadeel kan zijn, en Wout van Aert in het voordeel

Het ziet ernaar uit dat de twee Belgische kopmannen voor de Olympische Spelen met een verschillende voorbereiding naar Parijs zullen trekken. De Belgische bondscoach, Sven Vanthourenhout, ziet in beide trajecten wel graten, zo laat hij weten aan onder andere WielerFlits.

Het is een publiek geheim dat Wout van Aert van de Giro d’Italia zijn hoofddoel van het seizoen heeft gemaakt, terwijl Remco Evenepoel kort voorafgaand aan de Olympische Spelen voor het eerst de Tour de France zal rijden. “Ze hebben allebei laten zien dat ze paraat kunnen staan voor een grote afspraak, ook als ze uit een grote ronde komen. Het is ook duidelijk dat ze ambities hebben voor de Spelen, daar heb ik met hen en hun omkadering al over gesproken.”

Tour versus Giro

In tegenstelling tot de Spelen van Tokio, valt de tijdrit deze keer enkele dagen voor de wegrit. Volgens Vanthourenhout niet onbelangrijk. “De ervaring uit het verleden leert me dat renners die uit een grote ronde kwamen het vervolgens vaak goed deden in de wegrit op het WK of de Olympische Spelen en dan een procentje tekort schoten in de tijdrit. Kijk maar naar Van Aert in Tokio (toen na de Tour) en Evenepoel in Wollongong (na de Vuelta). Die kans bestaat ook hier.”

De Tour uitrijden zou dus een risico kunnen zijn voor Evenepoel, maar Vanthourenhout maakt zich geen zorgen. “Remco komt telkens uit een grote ronde op een heel hoog niveau. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is en ik ben de laatste om zijn voorbereiding in twijfel te trekken. Op papier zouden renners die uit de Tour een beetje in het nadeel moeten zijn voor de tijdrit, maar Remco mag altijd mijn ongelijk bewijzen en kan de twee perfect combineren.”

Ook over de Girokeuze van Van Aert toont de bondscoach zich enthousiast. “De Giro staat officieel nog niet vast, maar ik denk persoonlijk dat het hem niet slecht zou uitkomen. Het wordt een totaal andere voorbereiding richting de Spelen dan hij heeft gedaan in 2021, maar daarom niet minder succesvol. Ook Wout weet wat hem te doen staat en is heel gemotiveerd.”

Geen massasprint

Het olympisch parcours van Parijs blijft voorlopig één groot vraagteken. “Een kampioenschap op een stadscircuit geeft altijd een heel andere beleving dan eender welke andere koers of klassieker die er bestaat. Qua beleving wordt het een beetje zoals in Glasgow, maar elke koers of parcours heeft toch zijn eigen facetten. Het zal altijd anders zijn dan de vorige keer, maar zeker lastig. Een massasprint verwacht niet, hooguit eentje van een uitgedunde groep.”