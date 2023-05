Waarom reed INEOS zo hard in de finale? “Toon zetten voor komende weken”

Het was een opvallend beeld in de finale van de vierde etappe van de Giro d’Italia. Op de slotklim van de dag, de Colle Mollela, reed INEOS Grenadiers een zeer strak tempo in de groep der favorieten. Er kwam alleen geen aanval van een van de kopmannen. Wat bezielde de Britse formatie om zo hard op kop te rijden?

Laurens De Plus komt met een verklaring. “Het was maar een klim van vijftien minuten, dat is te kort om iets te forceren. We wilden het tempo hoog houden zodat Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder (twee ploeggenoten van Remco Evenepoel, red.) niet konden terugkeren en tegelijk inschatten hoe de waardeverhoudingen bergop zijn. We wilden de toon zetten voor de komende drie weken. Dit was een goeie test”, klinkt het in gesprek met VTM.

Thomas: “We gaan Evenepoel niet blijven helpen”

Ook Geraint Thomas, een van de kopmannen van INEOS Grenadiers in deze Giro, heeft inmiddels gereageerd. “Het was een soort drag race naar die laatste klim. Het was leuk geweest als we Evenepoel nog de roze trui konden flikken, maar dat lukte net niet. We hebben laten zien hoe sterk we zijn, maar zo gaan we het niet de hele koers doen. We gaan Remco niet blijven helpen op deze manier, want mensen zullen zich vragen hebben gesteld bij onze tactiek”, laat hij weten in zijn podcast Watts Occurring.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 5 naar Salerno – Welke sprinters overleven?

Evenepoel is dan wel niet meer de eigenaar van de roze trui, toch verwacht Thomas niet meteen een andere koersdynamiek. “Evenepoel heeft de roze trui nu niet meer, maar er zal nog steeds druk op de schouders van zijn ploeg liggen. Team DSM heeft nu de roze trui met Andreas Leknessund, maar het gewicht ligt nog steeds deels bij Soudal Quick-Step”, meent de Tourwinnaar van 2018.