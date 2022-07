Waarom promotie van Lotto Soudal desastreus is voor BikeExchange (en positief voor Israel)

Lotto Soudal is voor het eerst virtueel veilig in de strijd om promotie-degradatie in de WordTour. Goed nieuws voor de Belgische formatie van John Lelangue, maar voor BikeExchange-Jayco brengt dit nogal wat veranderingen teweeg.

Hoewel de driejarenranking recht geeft aan een WorldTour-licentie voor de eerste achttien ploegen, zijn er ook gegarandeerde wildcards te verdienen. Dat kan alleen op basis van de jaarranking 2022 . De eerste twee teams op die ranking die in 2023 géén WorldTour-licentie hebben, krijgen een gegarandeerde wildcard voor alle WT-koersen. Vorig seizoen hebben Alpecin-Deceuninck en Arkéa Samsic dat recht voor 2022 verworven.

Omdat Lotto Soudal nu virtueel veilig is, staan zij er in de opgeschoonde lijst niet meer tussen. Op dit moment voert TotalEnergies die lijst aan én stijgt Israel-Premier Tech een plekje. Zij zouden op basis van de huidige tussenstanden de twee wildcards voor alle koersen krijgen. BikeExchange-Jayco zou daarbuiten vallen én dus het startrecht in de grote rondes verliezen. Zij moeten dan hopen op goedwillende organisaties.

Stuivertje wisselen?

Schrale troost: de nummer drie op die lijst krijgt wel een gegarandeerde wildcards voor alle klassiekers, zoals TotalEnergies dat dit jaar had. De wereld kan er na de Tour de France overigens weer totaal anders uitzien. In de Tour zijn verreweg de meeste punten te verdienen voor de UCI Team Ranking, maar die punten telt de UCI pas op de ranking van 26 juli bij het totaal van de teams op. Een wedstrijd moet namelijk altijd eerst eindigen.

Door onder meer de ritzege van Dylan Groenewegen (120 punten) en de twee tweede plaatsen van Michael Matthews (50+50 punten), zullen de Australiërs dan weer over Lotto Soudal springen in de UCI Team Ranking, waarmee ze ook weer virtueel een WorldTour-licentie in handen hebben voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025.

Lees ook – Promotie-degradatie: Lotto Soudal virtueel voor het eerst veilig

Huidige opgeschoonde ranking van 2022 m.b.t. de gegarandeerde wildcards

1. TotalEnergies (3924 punten) *

2. Israel-Premier Tech (3250 punten) *

3. BikeExchange-Jayco (3033 punten) **

4. Uno-X (2069 punten)

5. Bingoal-Pauwels Sauzen-WB (1564 punten)

6. B&B Hotels-KTM (1364 punten)

7. Sport Vlaanderen-Baloise (1364 punten)

8. Drone Hopper-Androni Giocattoli (1178 punten)

9. Bardiani-CSF-Faizanè (1147 punten)

10. EOLO-Kometa (1062 punten)

* = geeft recht op gegarandeerde wildcard in álle WT-koersen

** = geeft recht op gegarandeerde wildcard in álle WT-klassiekers