Youri IJnsen • maandag 25 december 2023 om 11:25

Waarom het stil blijft in dopingzaak Michel Heßmann (Visma | Lease a Bike)

Naast een aantal afwezige rensters van de vrouwenploeg vanwege corona, ontbrak er op de presentatie van Visma | Lease a Bike ook een mannelijke renner. Geen verrassing, want Michel Heßmann staat sinds augustus op non-actief. Reden daarvoor is een vermeende overtreding van de dopingregels. In die zaak blijft het voorlopig stil. WielerFlits polste de situatie.

Halverwege augustus maakte Jumbo-Visma in een kort statement op X duidelijk dat hun 22-jarige Duitse renner bij een out-of-competition-controle op 14 juni 2023 een verboden stof in zijn urine had. Het gedetecteerde product was een diuretisch medicijn, ook wel een plaspil genoemd. Op vrijdag 3 november bevestigde de Duitse dopingautoriteit (NADA) dat ook de contra-expertise positief was. Dopinggebruik is in Duitsland een strafrechtelijk vergrijp en dus bemoeit ook het Openbaar Ministerie in Duitsland zich met de zaak. Daaromtrent is het de laatste weken zeer stil.

Reactie UCI

Jumbo-Visma stelde Heßmann in augustus meteen op non-actief in afwachting van het onderzoek. Bij de UCI ontbreekt hij echter op de lijst met voorlopig geschorste renners. WielerFlits vroeg aan de internationale wielerbond hoe dit zit. “De positieve test van meneer Heßmann is voortgekomen uit een controle die is uitgevoerd door het NADA. Daardoor valt de zaak onder de jurisdictie van de Duitse anti-doping autoriteiten. De UCI en het International Testing Agency (ITA, red.) staan in contact met het NADA en volgen de zaak op de voet.” Het ITA voert controles uit namens de UCI.

“In lijn met de verplichtingen onder de World Anti-Doping Code, kan de UCI – omdat zij niet de anti-doping organisatie is die verantwoordelijk is voor de testresultaten – geen verdere informatie geven of deze zaak van commentaar voorzien. Houd er alsjeblieft ook rekening mee dat de UCI-lijst met voorlopig geschorste licentiehouders vanwege een potentiële overtreding van de anti-doping-regels, bestaan uit testresultaten die wél vallen onder de verantwoordelijkheid van de UCI-autoriteiten. De UCI wacht de resultaten van het NADA-onderzoek daarom ook met respect af.”

Visma | Lease a Bike hoorde nog niets van instanties

Merijn Zeeman gaf in de jongste WielerFlits Podcast ook zijn visie op de situatie rondom Heßmann. “Dat soort zaken duren altijd heel erg lang. Daarin is het voor ons afwachten op het NADA, totdat zij de volgende stap maken. Daarbij is het de vraag of het uitmondt in een officiële aanklacht, of niet. Dat kan allebei nog. Daar is het wachten op. Michel staat op non-actief sinds de informatie naar boven gekomen is en daarom was hij er ook niet bij op de ploegpresentatie.” Zeeman bevestigt dat Jumbo-Visma enkel en alleen door Heßmann zélf op de hoogte is gebracht.

Van officiële instanties hoorde het Nederlandse WorldTeam naar eigen zeggen niets. De UCI wijst daarin dus naar het NADA. WielerFlits deed ook navraag bij de Duitse dopingautoriteit, maar persvoorlichter dr. Eva Bunthoff bleef daarin kort en bondig: “Ik vraag om begrip dat wij geen commentaar geven op lopende procedures.” Tot de zaak is afgedaan blijft Heßmann in ieder geval onder contract staan bij Visma | Lease a Bike tot het einde van 2024. Hijzelf is alvast vol in training in en rond zijn woonplaats Freiburg. Inclusief de Duitser heeft Visma | Lease a Bike 28 renners.

Het fragment over Heßmann in de WF Podcast begint na 2.07 minuten