vrijdag 3 november 2023 om 10:22

Jumbo-Visma renner Michel Hessmann test ook positief op B-staal

Breaking Michel Hessman lijkt zich te moeten opmaken voor een schorsing vanwege het overtreden van de dopingregels. De Duitse krant Badische Zeitung meldt dat ook het B-staal aantoont dat de profrenner van Jumbo-Visma dopinggerelateerde middelen heeft genomen. De 22-jarige Duitser is reeds op non-actief gesteld door Jumbo-Visma.

Het B-monster van Michel Hessmann, die in Merzhausen woont, heeft het positieve A-monster van de zomer bevestigd. Dit maakte het Nationaal Duits Antidopingagentschap (Nada) bekend op verzoek van Badische Zeitung. Dit is voldoende bewijs van een overtreding van de antidopingregels, schreef Nada-persvoorlichter Eva Bunthoff. Nada wil op dit moment geen verdere informatie geven. Zo heeft Nada nog niet bekendgemaakt om welke specifieke stof het gaat.

Hessmann, die bezig is aan zijn tweede jaar bij het WorldTeam Jumbo-Visma, werd op 14 juni bij een out-of-competition controle positief getest op een vochtafdrijvend middel dat in een medicijn zat. Het gedetecteerde product was een diuretisch medicijn, ook wel een plaspil genoemd. Nu is dit zelfde middel ook aangetroffen in de contra-expertise.

Bij een dopingcontrole wordt de urine of het bloed verdeeld over een A-staal en een B-staal. In eerste instantie controleert men alleen het A-staal op doping. Als in dit A-staal een verboden middel wordt aangetroffen, kan de sporter een contra-expertise aanvragen. Dan pas wordt het B-staal gecontroleerd. Bij dit tweede onderzoek wordt alleen gezocht naar de stof die in het A-staal werd aangetroffen.

In Nederland wordt het gebruik van doping door sporters niet gezien als een strafrechtelijk vergrijp, maar dat is in Duitsland wel het geval. Een in 2015 aangenomen dopingwet stelt het gebruik en het toedienen van doping strafbaar. Sporters die betrapt worden op het gebruik van verboden middelen, kunnen een maximale celstraf van drie jaar en een geldboete krijgen. Tot op heden is er nog geen enkele sporter in Duitsland in de cel beland wegens dopinggebruik.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Duitsland is afgelopen zomer reeds een vooronderzoek gestart na de positieve dopingtest van Michel Hessman. Er heeft een huiszoeking plaatsgevonden bij de wielrenner, waarbij beslag is gelegd op zijn “gegevensdragers”. Dat bevestigde het OM in Freiburg aan de NOS.

Hessmann werd door zijn wielerploeg Jumbo-Visma reeds in augustus geschorst.