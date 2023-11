Niels Bastiaens • vrijdag 10 november 2023 om 09:44

Waarom de start het zwarte beest van Gerben Kuypers blijft: “Lastig vanop de tweede rij”

Interview Wat is er aan de hand met de start van Gerben Kuypers? De talentvolle crosser van Circus-ReUz-Technord slaagt er dit seizoen vaker niet dan wel in, om in een goede positie de eerste bocht door te komen. De 23-jarige Kuypers rijdt vaak beresterke crossen, maar loopt op deze manier toch vaak een goede einduitslag mis. Ploegleider Bart Wellens maakt zich vooralsnog geen zorgen.

“Gerben staat niet op de eerste startrij, dat is hét probleem”, vertelt Wellens aan WielerFlits. Kuypers staat momenteel twaalfde op de UCI-ranking, en daar wringt het schoentje. “Op zich is dat al geen héél slechte uitgangspositie, als je weet dat hij zich de voorgaande jaren soms van rij vier of vijf moest terugknokken. Nu wordt zijn mindere positie in de eerste ronden soms wat uitvergroot, maar wat ons betreft, valt het allemaal nog heel goed mee. Het is geen thema bij ons.”

Lichaamsbouw

Volgens Wellens valt of staat alles met een betere positie op de UCI-ranking. “Kijk maar naar onze andere kopman, Kevin Kuhn. Die staat stabiel op de eerste rij, en is in negen van de tien crossen bij de eerste drie weg. Gerben mag nu vaak als laatste van de tweede rij zijn plekje kiezen, waardoor de plekjes achter Kuhn of Lars van der Haar al zijn ingenomen. Die mannen zijn vaak heel snel weg, en dan kun je op die snelheid meesurfen. Nu kom je soms achter renners terecht die net wat minder lef hebben om door een gaatje te duiken.”

Heeft Kuypers zelf dat lef al wél, vragen we de ex-wereldkampioen nog. “Niet altijd. Wij integreren de startoefeningen elke week in onze crosstrainingen, dus we werken er wel op. Maar lef tonen, soms moet hij daar nog in groeien. Voor Gerben is dit allemaal nog vrij nieuw. En hij heeft zijn lichaamsbouw, wat dat betreft, ook niet helemaal mee. Waarom missen Iserbyt en Kuhn vrijwel nooit hun start? Die gasten zijn een kop kleiner dan Gerben. Zij kunnen gemakkelijker ergens tussendoor rijden, zich door een klein gaatje wringen. Dat voordeel heeft Gerben niet.”

Geluk

“Toch blijft het vaak ook een kwestie van geluk”, vindt Wellens. “Als je niet vooraan staat, moet je de start vaak ondergaan. Doen ze de deur voor je dicht, dan heb je pech. Gaat het open, dan zal je wél goed mee zijn van in het begin. Dat is de hoofdreden waarom we ons geen zorgen maken. Ik heb dat ook aan Gerben gezegd: als je op rij één staat – en dat zal allicht niet zo lang meer duren, aangezien hij nu elke week in de selectie voor de Wereldbeker zit – en dàn nog je start mist, dan moeten we pas stress beginnen hebben. Nu is er weinig wat we aan de situatie kunnen veranderen.”

Al blijft het een frustrerende zaak, want Kuypers – die in Oisterwijk en Ardooie won – loopt zo regelmatig een betere uitslag mis. “In sommige crossen rijdt hij enorm snel. Maar een bijkomend probleem is: als je van zo ver moet komen, moet je soms meer risico’s nemen. Dat Gerben in de cross van Maasmechelen twee keer lek rijdt, is geen toeval. Hij komt op ondergrond terecht waar hij niet verkend heeft, omdat hij posities wil winnen. Gelukkig is Gerben iemand met veel karakter, die niet snel klaagt. Hij blijft stappen zetten en binnenkort zullen we hier niet meer over praten.”