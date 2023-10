Niels Bastiaens • dinsdag 10 oktober 2023 om 17:57

Waarom de meeste crossers pas vrijdag naar Waterloo vliegen, en Baloise-Trek er al is

Interview De drie grote veldritbastions hebben zo elk hun andere aanpak, wat de opener van de Wereldbeker veldrijden in Waterloo van zondag betreft. De renners van Baloise-Trek Lions maakten maandag al de grote oversteek, terwijl de crossers van Christophe Roodhooft en Jurgen Mettepenningen pas vrijdag – amper twee dagen voor de cross – overvliegen. Daar hebben ze allemaal zo hun eigen redenen voor, vertellen ze aan WielerFlits.

“Om performance-redenen vliegen onze renners pas vrijdag over”, zegt Thomas Sneyers, team-manager van Corendon-Crelan en betrokken bij de drie Roodhooft-ploegen. “Dat heeft vooral een performance reden, in functie van de jetlag. Normaal gaan we voor een langere periode, en reizen we de maandag of dinsdag voor de wedstrijd al naar de overkant van de plas.”

“Omdat er nu maar één Wereldbeker wordt verreden, proberen we de periode in Amerika juist zo kort mogelijk te houden. Het bioritme moet zich zo niet volledig aanpassen. Maandag vliegen we alweer terug naar België.”

Dezelfde aanpak zien we bij het Pauwels Sauzen-Bingoal van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, maar bij hen speelt ook het financiële plaatje een rol. “De hotels zijn veel duurder geworden, ten opzichte van twee jaar geleden. Het verschil is ongelooflijk.”

“De renners zullen vrijdag vertrekken, maar de stafleden donderdagochtend al. Zij kunnen dan ook het materiaal meenemen en de voertuigen oppikken. Het is trouwens ook nog maar het eerste jaar dat we er zo kort zijn”, aldus Ellen Mettepenningen, de office manager bij de ploeg.

Baloise-Trek Lions is dus de enige ploeg die maandag om 11 uur Belgische tijd aan de tocht naar Waterloo is begonnen. “Nee, wij krijgen onze vluchten en hotels niet gesponsord van onze sponsor Trek”, lacht Karen Ramakers, die instaat voor het management bij de ploeg meteen.

“De reden waarom we zo vroeg gaan, is omdat we deze reis dan kunnen combineren met meetings met de product-ingenieurs die onze crossfietsen, helmen, schoenen, etc. ontwikkelen. Het is belangrijk dat de renners daarbij zijn. Normaal zou je die meetings nog op trainingsstages moeten doen, maar wij doen het nu.”