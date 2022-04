Waarom de Amstel Gold Race een week eerder is en Parijs-Roubaix een week later

Voor de doorgewinterde wielerfan zal het even wennen zijn komend weekend. Zeven dagen na de Ronde van Vlaanderen staat niet Parijs-Roubaix op het programma, maar de Amstel Gold Race. Beide wedstrijden zijn dit jaar van datum gewisseld op de kalender, waardoor de Helleklassieker nu een week voor Luik-Bastenaken-Luik plaatsvindt. WielerFlits legt uit waarom.

Het zal de fanatiekelingen onder ons niet zijn ontgaan: de Amstel Gold Race is een week eerder in 2022. Dat heeft alles te maken met de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen van komende zondag. Volgens de richtlijnen van de Franse overheid kan en mag er dan geen groot sportevenement (zoals Parijs-Roubaix) plaatsvinden. In eerste instantie keek organisator ASO naar een mogelijkheid om de Hel van het Noorden te organiseren op zaterdag 16 april of Paasmaandag 18 april.

Dat was niet nodig, omdat de Amstel Gold Race en diens koersdirecteur Leo van Vliet bereid waren om van datum te wisselen. Zo bijten beide wedstrijden elkaar niet. “In goed overleg met de ASO, UCI en onze partnergemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul hebben we besloten om vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden eenmalig van weekend te wisselen. Zondag 10 april is voor ons ook een prachtige plek in de kalender van de voorjaarsklassiekers”, vertelde Van Vliet in oktober.

Volgens hem is het een bijkomend voordeel dat de regio Zuid-Limburg nu een extra weekend heeft met overnachtingen, vanwege Pasen een week later – op de oorspronkelijke datum van de AGR. “We willen de Amstel Gold Race, koersdirecteur Leo van Vliet in het bijzonder en de UCI mede namens de duizenden fans bedanken voor de medewerking aan deze datawijziging”, zei Christian Prudhomme, directeur bij de ASO.