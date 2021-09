Parijs-Roubaix zoekt nieuwe datum voor editie van 2022, botsing met Amstel Gold Race?

Parijs-Roubaix 2021 moet nog worden verreden, maar koersorganisator ASO denkt al volop aan de editie van 2022. Wat blijkt nu: de oorspronkelijke datum van zondag 10 april kan niet worden behouden door de Franse presidentsverkiezingen.

Er leek geen vuiltje aan de lucht. Voor de editie van 2022 noteerde de organisatie, in samenspraak met de UCI, zondag 10 april als datum. De Franse regering heeft nu echter beslist om op die zondag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen te organiseren. Volgens de richtlijnen van de Franse overheid kan en mag er dan geen groot sportevenement (zoals Parijs-Roubaix) worden georganiseerd.

Botsing met Amstel Gold Race?

De organisatie van de Helleklassieker moet met andere woorden op zoek naar een nieuwe datum. ASO bestudeert volgens Sporza nu meerdere opties en de Nederlandse wielerklassieker Amstel Gold Race kan weleens kind van de rekening worden. De Amstel Gold Race staat gepland voor zondag 17 april en een eerste mogelijkheid is om Parijs-Roubaix voor vrouwen en mannen op paasmaandag 18 april, daags na de Limburgse wedstrijd, te organiseren.

Een tweede keuzemogelijkheid is zaterdag 16 april, één dag voor de Amstel Gold Race. De vrouwen koersen dan in de ochtend en de mannen in de namiddag. Ook is er een optie om de vrouweneditie van Parijs-Roubaix te organiseren op vrijdag 15 april en de mannenrace een dag later te laten plaatsvinden. De klassiekerrenners zullen volgend jaar wellicht een keuze moeten maken tussen Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race.