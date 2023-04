Waalse Pijl: Jumbo-Visma stelt zelfde renners op als in de Amstel Gold Race

Jumbo-Visma heeft de selectie bekendgemaakt voor de Waalse Pijl. Net als in de Amstel Gold Race, zijn Tiesj Benoot en Attila Valter de blikvangers bij de Nederlandse formatie. Ook de rest van de selectie is hetzelfde als afgelopen zondag.

De Amstel Gold Race verliep teleurstellend voor Jumbo-Visma. Benoot was op de vijftiende plaats de eerste renner van de ploeg, Valter eindigde nog een stuk verder als dertigste. “We hadden ambities voor deze koers en met de nummers drie en vijf van Strade Bianche weet je dat je ook in de Amstel kunt meedoen”, zei Frans Maassen na afloop van de koers tegen WielerFlits. “Vandaag is dat alleen niet gelukt. We moeten er ons bij neerleggen. Morgen is een nieuwe dag.”

De rest van de ploeg bestond in de Amstel Gold Race uit Jos van Emden, Sam Oomen, Tosh Van der Sande, Gijs Leemreize en Lennard Hofstede. Deze renners zullen woensdag ook allemaal aan de start verschijnen van de Waalse Pijl.

Lees ook: Voorbeschouwing: Waalse Pijl 2023 – Nu wel raak voor Pogacar op Muur van Hoei?