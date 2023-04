Jumbo-Visma teleurgesteld na Amstel Gold Race: “Hadden er meer van verwacht”

Video

Jumbo-Visma was dit voorjaar de dominante factor in de klassiekers, maar de Nederlandse formatie was vandaag in de Amstel Gold Race de grote afwezige in de finale. “We hebben nog geprobeerd om de zaak recht te zetten, maar zijn nooit meer in koers gekomen. Dan sta je schaakmat”, windt ploegleider Frans Maassen er geen doekjes om.

Maassen keek na de finish met WielerFlits terug op een voor Jumbo-Visma teleurstellend verlopen editie van de Amstel Gold Race. “We hadden er wel wat anders van verwacht. We hadden zelf ook het idee om de koers vroeger te openen en we waren mee met Tosh Van der Sande, maar Tosh was op dat moment niet de beste man voor ons. Er zaten namelijk allemaal sterke mannen mee.”

Met ‘die sterke mannen’ doelt Maassen onder meer op Tadej Pogačar en Tom Pidcock. “We hebben met een aantal ploegen nog geprobeerd om de zaak recht te zetten, maar we zijn nooit meer in koers gekomen. Dan sta je schaakmat. Niet veel later werd ook Tosh er afgereden en dan ontstaat er een lastige situatie.”

“Het was zaak om te anticiperen, maar Pogacar deed dat nu zelf”

“Als Tiesj (Benoot, red.) en Attila (Valter, red.) mee hadden gezeten in die groep, krijg je een andere koers. Ik zeg niet dat we dan hadden meegedaan om de overwinning, want Pogačar was fenomenaal. Het was zaak om vandaag te anticiperen, maar hij anticipeerde nu zelf. Hij heeft het mooi afgemaakt.”

In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik volgen er nog twee kansen op eerherstel, ziet ook Maassen. “We hadden ambities voor deze koers en met de nummers drie en vijf van Strade Bianche weet je dat je ook in de Amstel kunt meedoen. Vandaag is dat alleen niet gelukt. We moeten er ons bij neerleggen. Morgen is een nieuwe dag.”